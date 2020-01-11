"Непростительная ошибка": власти Ирана заявили, что украинский самолет сбили несколько ракет

Президент Ирана Хасан Рухани подтвердил слова министра иностранных дел страны о том, что украинский самолет над Тегераном сбили военные. Это была случайность, стреляли по авиасудне несколько раз.

Так, об ужасной ошибке иранских военных, которая привела к масштабной трагедии, он написал в твиттере.

Важно! Иран подтвердил, что случайно сбил украинский самолет

Внутреннее расследование Вооруженных Сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные через человеческую ошибку, вызвали ужасную катастрофу украинского самолета и гибель 176 невинных людей. Следователи продолжают расследование этой большой трагедии и непростительной ошибки,

– подчеркнул он.

Иранский президент также выразил свои соболезнования семьям погибших и распорядился принять все меры для компенсаций за сбитый украинский самолет, следовавший рейсом Тегеран – Киев.

Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой страшной ошибке. Мои мысли и молитвы идут ко всем семьям. Я выражаю свои самые искренние соболезнования,

– отметил Рухани.

Власти Ирана также пообещали, что ответственные за эту ошибку, будут представлены в Судебную организацию вооруженных сил страны, которая будет рассматривать их вину на законных основаниях.

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752 — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране?Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился около Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.



Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

Внимание! Ранее в Украине заявляли о рассмотрении 7 версий причин авиакатастрофы. Среди них были 3 закрыты. Одной из ведущих была версия о сбитии самолета российской ракетой. Впрочем, в Украине не спешили с выводами: говорили – не хватает доказательств. Иран изначально отрицал свою причастность к трагедии. Однако лидеры ряда стран (США, Канада, Великобритания, Австралия, Нидерланды) со ссылкой на информацию разведки настаивали именно на версии того, что самолет случайно сбили иранские военные.



Катастрофа самолета МАУ над Тегераном/ инфографика 24 канала