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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      "Непростительная ошибка": власти Ирана заявили, что украинский самолет сбили несколько ракет

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      Президент Ирана Хасан Рухани подтвердил слова министра иностранных дел страны о том, что украинский самолет над Тегераном сбили военные. Это была случайность, стреляли по авиасудне несколько раз.

      Так, об ужасной ошибке иранских военных, которая привела к масштабной трагедии, он написал в твиттере.

      Важно! Иран подтвердил, что случайно сбил украинский самолет

      Внутреннее расследование Вооруженных Сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные через человеческую ошибку, вызвали ужасную катастрофу украинского самолета и гибель 176 невинных людей. Следователи продолжают расследование этой большой трагедии и непростительной ошибки,
      – подчеркнул он.

      Иранский президент также выразил свои соболезнования семьям погибших и распорядился принять все меры для компенсаций за сбитый украинский самолет, следовавший рейсом Тегеран – Киев.

      Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой страшной ошибке. Мои мысли и молитвы идут ко всем семьям. Я выражаю свои самые искренние соболезнования,
      – отметил Рухани.

      Власти Ирана также пообещали, что ответственные за эту ошибку, будут представлены в Судебную организацию вооруженных сил страны, которая будет рассматривать их вину на законных основаниях.

      Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране?Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился около Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.

      Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

      Внимание! Ранее в Украине заявляли о рассмотрении 7 версий причин авиакатастрофы. Среди них были 3 закрыты. Одной из ведущих была версия о сбитии самолета российской ракетой. Впрочем, в Украине не спешили с выводами: говорили – не хватает доказательств. Иран изначально отрицал свою причастность к трагедии. Однако лидеры ряда стран (США, Канада, Великобритания, Австралия, Нидерланды) со ссылкой на информацию разведки настаивали именно на версии того, что самолет случайно сбили иранские военные.


      Катастрофа самолета МАУ над Тегераном/ инфографика 24 канала

      Иран подтвердил, что случайно сбил украинский самолет
      сегодня
      3032
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Украины
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