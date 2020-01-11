08:48
11 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Судний день для російського футболу. РПЦ бореться з пожежами
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 січня
      Вєсті.UA: Погана карма Шуфрича. Цукерберг проти Портнова
      Вєсті.UA
      20:39, 10 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      "Непрощена помилка": влада Ірану заявила, що український літак збили декілька ракет

      233

      Президент Ірану Хасан Рухані підтвердив слова міністра закордонних справ країни про те, що український літак над Тегераном збили військові. Це була випадковість, стріляли по авіасудні декілька разів.

      Так, про жахливу помилку іранських військових, яка призвела до масштабної трагедії, він написав у твіттері.

      Важливо! Іран підтвердив, що випадково збив український літак

      Внутрішнє розслідування Збройних Сил прийшло до висновку, що, на жаль, ракети, випущені через людську помилку, спричинили жахливу катастрофу українського літака і загибель 176 невинних людей. Слідчі продовжують розслідування цієї великої трагедії і непрощеної помилки,
      – наголосив він.

      Іранський президент також висловив свої співчуття родинам загиблих і розпорядився вжити всіх заходів для компенсацій за збитий український літак, який летів рейсом Тегеран – Київ.

      Ісламська Республіка Іран глибоко шкодує про цю страшну помилку. Мої думки та молитви йдуть до всіх сімей. Я висловлюю свої найщиріші співчуття,
      – зазначив Рухані.

      Влада Ірану пообіцяла також, що відповідальні за цю помилку, будуть представлені в Судову організацію збройних сил країни, яка буде розглядати їх провину на законних підставах.

      Новина доповнюється...

      Помер султан Оману: чому це ускладнить ситуацію на Близькому Сході
      сьогодні
      4862
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Неправильная реинтеграция Донбаса: кто и зачем устроил облаву на украинцев
      Денис Казанський 2
      10 січня , 22:00 Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      Олесь Друкач 38599
      31 грудня 2019 , 14:04 100 мільйонів гривень розіграли в акції Iron Man
      505
      10 січня , 22:00 Перемирия не будет: за чей счет война в Ливии продолжается
      Злой Одессит 653
      10 січня , 21:00 Людмила Таран: "Історія України така страшна, в ній долі катів і жертв переплелися"
      Наталія Лебідь 721
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук