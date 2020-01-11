"Непрощена помилка": влада Ірану заявила, що український літак збили декілька ракет

Президент Ірану Хасан Рухані підтвердив слова міністра закордонних справ країни про те, що український літак над Тегераном збили військові. Це була випадковість, стріляли по авіасудні декілька разів.

Так, про жахливу помилку іранських військових, яка призвела до масштабної трагедії, він написав у твіттері.

Важливо! Іран підтвердив, що випадково збив український літак

Внутрішнє розслідування Збройних Сил прийшло до висновку, що, на жаль, ракети, випущені через людську помилку, спричинили жахливу катастрофу українського літака і загибель 176 невинних людей. Слідчі продовжують розслідування цієї великої трагедії і непрощеної помилки,

– наголосив він.

Іранський президент також висловив свої співчуття родинам загиблих і розпорядився вжити всіх заходів для компенсацій за збитий український літак, який летів рейсом Тегеран – Київ.

Ісламська Республіка Іран глибоко шкодує про цю страшну помилку. Мої думки та молитви йдуть до всіх сімей. Я висловлюю свої найщиріші співчуття,

– зазначив Рухані.

Влада Ірану пообіцяла також, що відповідальні за цю помилку, будуть представлені в Судову організацію збройних сил країни, яка буде розглядати їх провину на законних підставах.

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752 — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

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