Иран подтвердил, что случайно сбил украинский самолет
Иранские военные "нечаянно" сбили украинский самолет у Тегерана 8 января, когда все 176 человек, находившихся на борту, погибли. Такое заявление от Ирана поступило в субботу, 11 января, утром.
Иран жалуется на "человеческую ошибку". Военные были в высоком состоянии готовности и приняли гражданский самолет за враждебную цель. Об этом сообщило информационное агентство АР.
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В заявлении, которое озвучило иранское телевидение, прозвучали извинения перед семьями жертв трагедии. Также в заявлении подчеркнули, что виноватых в авиакатастрофе привлекут к ответственности.
Заметим, что до сих пор Иран отрицал, что может быть причастен к трагедии с украинским самолетом и говорил о "технических неполадок" самого воздушного судна.
Предварительные выводы внутреннего расследования: человеческая ошибка во время кризиса, вызванная авантюризмом США, привела к катастрофе. Наши глубокие извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим,
– написал в твиттере министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.
Кто раньше заявлял, что самолет МАУ сбила иранская ракета
- Президент США Дональд Трамп: катастрофа самолета могла произойти из-за "непреднамеренного" внешнего воздействия.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо: самолет сбила иранская ракета класса "земля – воздух", нечаянно.
- Премьер Великобритании Борис Джонсон: самолет нечаянно сбила ракета класса "земля – воздух" ВВС Ирана.
- Глава правительства Австралии Скотт Моррисон: получил такую же информацию, как другие мировые лидеры.
- Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок: очень вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами.
Какие страны к каким версиям причин авиакатастрофы в Иране склонны / Инфографика 24 канала
Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился у Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.
Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.