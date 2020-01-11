Иран подтвердил, что случайно сбил украинский самолет

Иранские военные "нечаянно" сбили украинский самолет у Тегерана 8 января, когда все 176 человек, находившихся на борту, погибли. Такое заявление от Ирана поступило в субботу, 11 января, утром.

Иран жалуется на "человеческую ошибку". Военные были в высоком состоянии готовности и приняли гражданский самолет за враждебную цель. Об этом сообщило информационное агентство АР .

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В заявлении, которое озвучило иранское телевидение, прозвучали извинения перед семьями жертв трагедии. Также в заявлении подчеркнули, что виноватых в авиакатастрофе привлекут к ответственности.

Заметим, что до сих пор Иран отрицал, что может быть причастен к трагедии с украинским самолетом и говорил о "технических неполадок" самого воздушного судна.

Предварительные выводы внутреннего расследования: человеческая ошибка во время кризиса, вызванная авантюризмом США, привела к катастрофе. Наши глубокие извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим,

– написал в твиттере министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

— Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

Кто раньше заявлял, что самолет МАУ сбила иранская ракета

Президент США Дональд Трамп : катастрофа самолета могла произойти из-за "непреднамеренного" внешнего воздействия.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо: самолет сбила иранская ракета класса "земля – воздух", нечаянно.

Премьер Великобритании Борис Джонсон: самолет нечаянно сбила ракета класса "земля – воздух" ВВС Ирана.

Глава правительства Австралии Скотт Моррисон : получил такую же информацию, как другие мировые лидеры.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок : очень вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами.



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