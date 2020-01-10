Еще одна страна поддержала версию, что самолет МАУ могла сбить иранская ракета

Нидерланды считают, что украинский самолет МАУ "очень вероятно" был сбит под Тегераном иранской ракетой. Разведка страны также имеет соответствующие доказательства.

Ответственность Ирана за авиакатастрофу будет зависеть от его ответа. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, пишет нидерландское издание NU.nl.

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"Действительно, очень вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами", – сказал Блок.

В то же время министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд отметила, что разведка страны имеет соответствующие данные. По ее словам, они доказывают причастность Ирана к авиакатастрофе.

У MIVD (нидерландская служба разведки и безопасности – ред.) также есть независимая информация о том, что, вероятно, это была зенитная ракета,

– подчеркнула она.

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев. Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. Погибли все 176 человек, которые были на самолете, среди них – 11 украинцев.

Самолет МАУ могла сбить иранская ракета: заявления

Президент США Дональд Трамп заявил, что катастрофа самолета могла произойти из-за определенного внешнего воздействия, но "непреднамеренно".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, самолет сбила иранская ракета класса "земля-воздух", но это было непреднамеренно.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что самолет непреднамеренно сбила ракета класса "земля-воздух", которую выпустили военно-воздушные силы Ирана.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что также получил такую же информацию, как другие мировые лидеры.

Однако в Еврокомиссии считают, что пока нет убедительных доказательств причин авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Там отмечают, что все до сих пор ждут результатов независимого расследования.

Иранские службы уверяют, что по предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя. Однако до сих пор рассматривают несколько версий.



Версии авиакатастрофы самолета МАУ/ Инфографика 24 канала

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления ряда стран о сбитии самолета МАУ иранской ракетой. Глава государства отметил, что эта версия пока не является подтвержденной, поэтому Украина ждет доказательств от стран Запада.

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Погибшие украинцы в авиакатастрофе самолета МАУ/ Инфографика 24 канала