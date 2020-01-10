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      Версия о попадании ракеты в самолет МАУ пока не подтверждена, – Зеленский

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      Зеленский прокомментировал версию о попадании ракеты в самолет МАУ в Иране

      Специалисты из украинской комиссии не исключают, что самолет МАУ разбился в Иране после попадания в него ракеты. Однако эта версия пока не является подтвержденной, поэтому Украина ждет подтверждения от стран Запада.

      Президент Украины Владимир Зеленский в своем фейсбуке отметил, что комиссия по расследованию причин катастрофы самолета МАУ продолжает выяснять причины его падения. В комиссию привлечены и украинские эксперты.

      Важно: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      По словам президента, он ожидает, что нашим специалистам предоставят всю информацию и доступы, необходимые для проведения объективного расследования.

      Мы держим постоянную связь с нашими представителями. Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной,
      – отметил Зеленский.

      Глава государства также призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить комиссии данные и доказательства, касающиеся катастрофы самолета. Именно они накануне заявили, что украинский самолет МАУ сбили иранской зенитной ракетой.

      "Наша цель – установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов", – подытожил Зеленский.

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное

      • Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
      • Погибли все 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.

      авіакатастрофа українського літака в Тегерані
      Что известно об авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране / Инфографика 24 канала

      Причины авиакатастрофы

      • Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что у пилота самолета МАУ, что потерпел авиакатастрофу возле Тегерана, с начала полета не было связи с башней и диспетчером.
      • Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. В соответствии с ним трагедия произошла из-за технических проблем самолета.
      • Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправным. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.
      • В СНБО заявили о 7 версиях причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. Среди известных версий – возможное поражение российской ракетой.
      • В Пентагоне США считают, что украинский самолет МАУ в Иране был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Такую же версию назвал и премьер Канады Джастин Трюдо и премьер Великобритании Борис Джонсон.

      Основні причини авіакатастрофи з літаком МАУ в Ірані
      Основные причины авиакатастрофы с самолетом МАУ в Иране / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости США авиация Жертвы Иран Канада Новости политики Великобритания Расследования Владимир Зеленский
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