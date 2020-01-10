Версія про влучання ракети в літак МАУ поки не підтверджена, – Зеленський

Слідчі не виключають, що літак МАУ розбився в Ірані після влучання у нього ракети. Проте ця версія поки не є підтвердженою, тож Україна чекає на докази від країн Заходу.

Президент України Володимир Зеленський у своєму фейсбуці наголосив, що комісія з розслідування причин катастрофи літака МАУ продовжує з'ясовувати причини його падіння. До комісії залучені й українські експерти.

Важливо: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

За словами президента, він очікує, що нашим фахівцям нададуть всю інформацію та доступи, які необхідні для проведення об’єктивного розслідування.

Ми тримаємо постійний зв’язок з нашими представниками. Версія про влучання ракети в літак не виключається, але станом на сьогодні не є підтвердженою,

– наголосив Зеленський.

Глава держави також закликав уряди США, Канади та Великої Британії надати комісії дані та докази, які стосуються катастрофи літака. Саме вони напередодні заявили, що український літак МАУ збили іранською зенітною ракетою.

"Наша мета – встановити беззаперечну істину. Ми вважаємо це обов’язком всієї міжнародної спільноти перед сім’ями загиблих та пам’яттю жертв катастрофи. Цінність людського життя вища за будь-які політичні мотиви", – підсумував Зеленський.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Загинули усі 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.



Що відомо про авіакатастрофу українського літака в Тегерані / Інфографіка 24 каналу

Причини авіакатастрофи

Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.

Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.

Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.

У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.

У Пентагоні США вважають, що український літак МАУ в Ірані був випадково збитий іранською зенітною ракетою. Таку ж версію назвав і прем'єр Канади Джастін Трюдо та прем'єр Великобританії Борис Джонсон.



Основні причини авіакатастрофи з літаком МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу