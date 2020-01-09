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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Український літак МАУ біля Тегерана збила іранська ракета, – Трюдо

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      Джастін Трюдо / Getty images

      Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що український літак, який зазнав катастрофи біля аеропорту столиці Ірану Тегерану, насправді збила іранська ракета.

      Відповідну заяву політик зробив під час брифінгу. Він посилається на "низку джерел", включно з канадською розвідкою. Запис виступу канадського прем'єра з'явився у мережі. 

      "Дані вказують на те, що літак був збитий іранською ракетою класу "земля-повітря". При цьому це було ненавмисно. Ця нова інформація посилює потребу в ретельному розслідуванні інциденту. Канада працює зі своїми союзниками, щоб забезпечити ретельне та достовірне розслідування для встановлення причин цієї фатальної катастрофи", – наголосив Трюдо. 

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      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини України Новини політики МАУ
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