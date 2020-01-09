Катастрофа українського літака в Ірані: Зеленський обговорив трагедію з прем'єром Канади Трюдо

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Темою розмови була катастрофа українського літака в Ірані та, зокрема, загибель громадян Канади внаслідок інциденту.

Так, Зеленський висловив співчуття через загибель канадійців, передає пресслужба Офісу Президента.

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Це – жахлива трагедія і наш спільний біль,

– наголосив український президент.

Водночас Зеленський запевнив прем’єра Канади, що Україна є зацікавленою в прозорому та об’єктивному розслідуванні трагедії та встановленні істини.

Трюдо, зі свого боку висловив співчуття через загибель у авіакатастрофі і українських громадян. Також він зауважив, що Україна може розраховувати на будь-яку допомогу Канади в проведенні розслідування.

Загалом внаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані загинули 167 осіб, зокрема 63 громадянина Канади (це друге найбільше число загиблих після громадян Ірану). Усі канадійці поверталися на Батьківщину з пересадкою у Києві, оскільки так виходило дешевше. Окрім українців, канадійців і іранців, внаслідок катастрофи також загинули громадяни Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії.



Хто загинув в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Раніше Володимир Зеленський провів телефонні розмови з прем’єр-міністрами Великої Британії та Швеції, а також президентами Ірану й Афганістану.

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Коротко про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані



Версії причин авіакатастрофи / Інфографіка 24 каналу