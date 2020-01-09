Катастрофа українського літака в Ірані: Зеленський обговорив трагедію з прем'єром Канади Трюдо
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Темою розмови була катастрофа українського літака в Ірані та, зокрема, загибель громадян Канади внаслідок інциденту.
Так, Зеленський висловив співчуття через загибель канадійців, передає пресслужба Офісу Президента.
Важливо! Це не був ракетний удар, – в Ірані спростовують версію про збиття літака МАУ
Це – жахлива трагедія і наш спільний біль,
– наголосив український президент.
Водночас Зеленський запевнив прем’єра Канади, що Україна є зацікавленою в прозорому та об’єктивному розслідуванні трагедії та встановленні істини.
Трюдо, зі свого боку висловив співчуття через загибель у авіакатастрофі і українських громадян. Також він зауважив, що Україна може розраховувати на будь-яку допомогу Канади в проведенні розслідування.
Загалом внаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані загинули 167 осіб, зокрема 63 громадянина Канади (це друге найбільше число загиблих після громадян Ірану). Усі канадійці поверталися на Батьківщину з пересадкою у Києві, оскільки так виходило дешевше. Окрім українців, канадійців і іранців, внаслідок катастрофи також загинули громадяни Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії.
Хто загинув в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу
Раніше Володимир Зеленський провів телефонні розмови з прем’єр-міністрами Великої Британії та Швеції, а також президентами Ірану й Афганістану.
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Коротко про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані
- Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
- На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
- Літак з українськими рятувальниками та експертами прибув в Іран у ніч на 9 січня.
- Українські експерти розглядають 4 версії катастрофи. Серед них – можливе ураження російською ракетою.
- Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
- Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.
- За даними джерел редактора "Цензор.нет" Юрія Бутусова, українська комісія розслідування катастрофи не виявила слідів пожежі на двигунах літака. Версію несправності двигунів поки не підтверджують.
- США запропонували Україні допомогу у розслідування причин авіакатастрофи в Ірані.
Версії причин авіакатастрофи / Інфографіка 24 каналу