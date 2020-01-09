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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Катастрофа МАУ в Ірані: Зеленський телефоном поспілкувався із Борисом Джонсом – деталі

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      Володимир Зеленський і Борис Джонсон провели телефонну розмову / колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном. Він висловив співчуття у зв’язку із загибеллю британських громадян в авіатрощі в Ірані.

      Окрім того, глава держави запропонував Великій Британії долучитися до слідчої групи, яка б зайнялась розслідувань причин жахливої катастрофи. Борис Джонсон таку ідею підтримав. Про це мовиться на офіційному сайті українського лідера.

      Усі подробиці про жахливу трагедію: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      Вчора був без перебільшення трагічний день в історії наших держав. Прийміть мої глибокі співчуття й слова підтримки для рідних і близьких британських громадян, які загинули внаслідок катастрофи. Дякую за вашу солідарність і співпереживання,
      – сказав Зеленський Джонсону на початку розмови.

      Основне з розмови Зеленського і Джонсона:

      • Висловили один одному слова підтримки через авіакатастрофу;
      • Зеленський запропонував Британії взяти участь у розслідуванні авіакатастрофи;
      • Домовились пришвидшити підготовку нової угоди між країнами через вихід Великої Британії із Євросоюзу;
      • Підняли питання про спрощення візового режиму між країнами.
      • Зеленський поінформував Джонсона про успіхи в реалізації домовленостей, досягнутих під час зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі та коротко переповів про ситуацію на Донбасі;
      • Джонсон підтвердив потужну підтримку України Великою Британією та запросив Зеленського до Лондона.

      З ким ще говорив Зеленський після трагедії?
      З прем'єром Швеції – деталі перемовин тут.
      З президентом Афганістану – всі подробиці читайте на сайті 24 каналу.

      Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
      На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.


      У страшній авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані загинули троє британців/ інфографіка 24 каналу

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: відео падіння літака
      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини України Новини політики Володимир Зеленський Борис Джонсон Велика Британія Президент України
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