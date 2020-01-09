Катастрофа МАУ в Ірані: Зеленський провів телефонну розмову з президентом Афганістану

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм афганським колегою Мохаммадом Ашрафом Гані.

Український гарант, зокрема, висловив співчуття через смертельну катастрофу літака української компанії МАУ в Ірані, передає пресслужба Офісу Президента.

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"Україна щиро поділяє скорботу родин загиблих. Для нас правда – найважливіше", – зауважив Зеленський.

Водночас президент України відзначив готовність української сторони максимально долучитися до розслідування причин катастрофи. Також він пообіцяв надати всю інформацію про результати розслідування владі Афганістану".

Президент Афганістану, зі свого боку, висловив співчуття українському народу, згадавши про загибель дев’яти членів екіпажу та двох українських пасажирів.

Напередодні Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців і світових лідерів. Президент висловив щирі співчуття родинам загиблих, які були, зокрема, громадянами Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії та Німеччини.

Згодом український гарант провів телефонну розмову з президентом Швеції Стефаном Левеном. Під час розмови Зеленський наголосив, що Україна цілодобово перебуває на зв’язку з групою фахівців у Тегерані та інформуватиме партнерів про перебіг розслідування.

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Катастрофа літака МАУ в Ірані: коротко

Під ранок 8 січня Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Він мав прибути до Міжнародного аеропорту "Бориспіль". На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Карта 24 каналу​

Офіційний представник аеропорту Імама Хомейні назвав попередньою причиною авіакатастрофи в Ірані займання двигуна. Українське посольство в Ірані на офіційному сайті спершу опублікувало заяву, що версію теракту чи ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ виключають. Однак, потім інформація про це зникла. У попередньому звіті іранської організації цивільної авіації йдеться, що Boeing 737 авіакомпанії МАУ загорівся через технічні проблеми.

Натомість у МАУ зазначили, що гарантують льотну справність всіх своїх літаків та кваліфікацію екіпажів. Керівництво авіакомпанії також зазначило, що 6 січня проводилося планове технічне обслуговування літака перед вильотом. Тоді жодних проблем не виявили.



Хто з українців загинув в авіакатастрофі в Ірані / Ілюстрація 24 каналу

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