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      Катастрофа МАУ в Иране: Зеленский провел телефонный разговор с президентом Афганистана

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      Владимир Зеленский / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим афганским коллегой Мохаммадом Ашрафом Гани.

      Украинский гарант, в частности, выразил соболезнования из-за смертельной катастрофы самолета украинской компании МАУ в Иране, передает пресс-служба офиса Президента.

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      "Украина искренне разделяет скорбь семей погибших. Для нас правда – самое важное", – отметил Зеленский.

      В то же время президент Украины отметил готовность украинской стороны максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы. Также он пообещал предоставить всю информацию о результатах расследования властям Афганистана.

      Президент Афганистана, со своей стороны, выразил сочувствие украинскому народу, вспомнив о гибели девяти членов экипажа и двух украинских пассажиров.

      Накануне Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам и мировым лидерам. Президент выразил искренние соболезнования семьям погибших, которые были гражданами Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании и Германии.

      Впоследствии украинский гарант провел телефонный разговор с президентом Швеции Стефаном Лёвеном. Во время разговора Зеленский подчеркнул, что Украина круглосуточно находится на связи с группой специалистов в Тегеране и будет информировать партнеров о ходе расследования.

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      Катастрофа самолета МАУ в Иране: коротко

      Под утро 8 января Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Он должен был прибыть в Международный аэропорт "Борисполь". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

      Літак, МАУ, катастрофа, Іран, тегеран
      Авиакатастрофа МАУ в Иране / Карта 24 канала​

      Официальный представитель аэропорта Имама Хомейни назвал предварительной причиной авиакатастрофы в Иране возгорание двигателя. Украинское посольство в Иране на официальном сайте сперва опубликовало заявление, что версию теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключают. Однако, затем информация об этом исчезла. В предыдущем отчете иранской организации гражданской авиации говорится, что Boeing 737 авиакомпании МАУ загорелся из-за технических проблем.

      Зато в МАУ отметили, что гарантируют летную исправность всех своих самолетов и квалификацию экипажей. Руководство авиакомпании также отметило, что 6 января проводилось плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом. Тогда никаких проблем не обнаружили.

      МАУ, катастрофа, Іран, Тегеран, жертви, українці
      Кто из украинцев погиб в авиакатастрофе в Иране / Иллюстрация 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране авиация Владимир Зеленский Катастрофа Афганістан
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