Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы МАУ в Тегеране: детали

Boeing 737 авиакомпании МАУ загорелся из-за технических проблем и разбился вблизи международного аэропорта Тегерана вскоре после взлета. Пилоты пытались вернуться в аэропорт после того, как столкнулись с техническими проблемами.

Об этом говорится в предварительном отчете иранской организации гражданской авиации.

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Согласно отчету, самолет загорелся, когда находился еще в воздухе.

По словам председателя организации Али Абедзаде, на возгорание перед катастрофой указывают сообщения очевидцев, а траектория полета, якобы, говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета.

В отчете также отмечается, что "после столкновения с землей произошел взрыв".

Авиакатастрофа МАУ в Иране: главное

Украинский самолет МАУ разбился в Иране, вблизи Тегерана утром 8 января через 8 минут после взлета. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были 11 украинцев (2 пассажира и 9 членов экипажа). Никто не выжил.

Заметим, что катастрофа самолета произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

Причины авиакатастрофы

Иранские службы спасения нашли оба черных ящика самолета, только один из них в хорошем состоянии. Однако глава организации гражданской авиации Тегерана заявил, что они не передадут их компании Boeing, что может затруднить расследование.

Официальный представитель аэропорта Имама Хомейни назвал предварительной причиной авиакатастрофы в Иране возгорание двигателя.

Украинское посольство в Иране на официальном сайте сперва опубликовало заявление, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается. Однако потом информация об этом исчезла.

В авиакомпании МАУ также отрицают ошибку экипажа самолета Boeing 737, ведь он был опытным и подготовленным к полету и действиям в аварийных ситуациях.

Эксперты несколько скептически относятся к версии возгорания двигателя. Во-первых, профессионализм экипажа не вызывает сомнений. Во-вторых, в авиакомпании подтверждают исправность самолета.

Эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко в комментарии "BBC Украина" сказал, что не стоит отбрасывать версии подрыва на лайнере и что экипаж не знал, что стало причиной горения двигателя.

Подобный вывод сделал австралийский авиаэксперт Джефри Томас. По его мнению, взрыв мог произойти внутри самого самолета.

Пилот самолета МАУ от начала полета не имел связи с башней и диспетчером. Голос пилота идентифицировали после проверки черного ящика экипажа, сообщил глава иранской организации гражданской авиации Али Абедзаде.



Место падения самолета МАУ после катастрофы в Иране / Инфографика 24 канала

Смотрите видео с места катастрофы МАУ в Иране: