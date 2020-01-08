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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: что будет угрожать расследованию трагедии

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      Расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране будет мешать конфликт Ирана и США, – СМИ / Getty Images

      Ирану может не хватить технических возможностей для расследования авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране. Между тем участие США – страны-производителя Boeing 737 – может быть затруднено.

      Именно Иран должен был возглавить расследование трагедии по международным правилам, об этом пишет американское издание Bloomberg.

      Важно: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: полный список погибших пассажиров и членов экипажа

      Однако ситуация осложняется отсутствием у Ирана возможностей и обострением отношений с США.

      Иран 8 января, в день падения украинского самолета, обстрелял ракетами американскую авиабазу на территории Ирака. Таким образом он решил отомстить за генерала Касема Сулеймани, которого убили 3 января по приказу Трампа. США перед авиакатастрофой МАУ запретили гражданские рейсы над Ираном и Ираком.

      Что грозит расследованию падения самолета МАУ в Иране?

      Авария произошла на территории Ирана, поэтому именно он должен возглавить расследование. Однако иранских лабораторий и экспертов может быть мало для этого.

      Например, записи бортовых самописцев нужно загрузить в специальной лаборатории, их в мире не так уж и много.

      Согласно правилам, компании-производители могут обеспечить техническую экспертизу. Однако нынешний конфликт между Ираном и США осложнит участие США, американского Национального совета по безопасности транспорта и Boeing.

      Мы знаем о сообщениях иранских СМИ и собираем информацию,
      – сказал пресс-секретарь Boeing Гордон Джондро.

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

      • Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
      • По предварительным данным, на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. На месте падения нашли черный ящик.

      Разбился самолет МАУ Инфографика 24 канал
      Разбился самолет МАУ / Инфографика 24 канал

      Иранские службы заявляют, что авиакатастрофа произошла предварительно из-за неисправности двигателя. Однако в МИД Украины пока не называют конкретных версий.

      Через короткое время после трагедии посольство Украины в Иране заявило, что причина аварии – точно не террористический акт или попадание ракеты. Такую же информацию озвучил Иран. Впоследствии эти сообщения изменили. 

      • Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажиров. Большинство пассажиров летели транзитом. Среди погибших, по предварительным данным, есть: 82 иранца, 63 канадца, 3 немца, 3 британца, 10 шведов, 4 гражданина Афганистана.
      • Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам. 

      Смотрите также: Авиакатастрофа МАУ в Иране: появилось видео падения самолета

      Кто разбился в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране Инфографика 24 канал
      Кто разбился в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канал

      Авиакатастрофа МАУ в Иране Карта 24 канал
      Авиакатастрофа МАУ в Иране / Карта 24 канал​
       

      Почему между Ираном и США сейчас конфликт Конфликт между странами разгорелся после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Убили его по личному приказу президента США Дональда Трампа.

      Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом". А духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью", подтверждение этому – обстрел американских баз в Ираке.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Конфликт между США и Ираном Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Новости политики Новости США Ирак
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