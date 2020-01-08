Авіакатастрофа МАУ в Ірані: що загрожуватиме розслідуванню трагедії

Ірану може не вистачити технічних можливостей для розслідування авіакатастрофи українського літака в Тегерані. Натомість участь США – країни-виробника Boeing 737 – може бути ускладнена.

Саме Іран мав очолити розслідування трагедії за міжнародними правилами, про це пише американське видання Bloomberg.

Важливо: Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: повний список загиблих пасажирів та членів екіпажу

Однак ситуація ускладнюється відсутністю в Ірану можливостей та загостренням стосунків із США.

Іран 8 січня, у день падіння українського літака, обстріляв ракетами американську авіабазу на території Іраку.Таким чином він вирішив помститися за генерала Касема Сулеймані, якого вбили 3 січня за наказом Трампа. США перед авіакатастрофою МАУ заборонили цивільні рейси над Іраном і Іраком.

Що загрожує розслідуванню падіння літака МАУ в Ірані?

Аварія сталася на території Ірану, тому саме він мав би очолити розслідування. Однак іранських лабораторій та експертів може бути замало для цього.

Наприклад, записи бортових самописців потрібно завантажити в спеціальній лабораторії, їх у світі не так вже й багато.

Відповідно до правил, компанії-виробники можуть забезпечити технічну експертизу. Однак теперішній конфлікт між Іраном і США ускладнить участь США, американської Національної ради з безпеки транспорту та Boeing.

Ми знаємо про повідомлення іранських ЗМІ і збираємо інформацію,

– сказав прессекретар Boeing Гордон Джондро.

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?

Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. За попередніми даними, на борту перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. На місці падіння знайшли чорну скриньку.

Іранські служби заявляють, що авіакатастрофа сталася попередньо через несправність двигуна. Однак в МЗС України наразі не називають конкретних версій.

За короткий час після трагедії посольство України в Ірані заявило, що причиною аварії точно не є терористичний акт чи влучання ракети. Таку ж інформацію озвучив Іран. Згодом ці повідомлення змінили.

Серед загиблих було 11 українців : 9 членів екіпажу та 2 пасажирів. Більшість пасажирів летіли транзитом. Серед загиблих, за попередніми даними, є: 82 іранці, 63 канадці, 3 німці, 3 британці, 10 шведів, 4 громадяни Афганістану.

: 9 членів екіпажу та 2 пасажирів. Більшість пасажирів летіли транзитом. Серед загиблих, за попередніми даними, є: 82 іранці, 63 канадці, 3 німці, 3 британці, 10 шведів, 4 громадяни Афганістану. Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Зараз рятувальники збирають тіла людей на території близько двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.

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Чому між Іраном та США зараз конфлікт? Конфлікт між країнами спалахнув після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Вбили його за особистим наказом президента США Дональда Трампа.



Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом". А духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї пригрозив США "серйозною помстою", підвердження цього – обстріл американських баз в Іраку.