Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: ймовірний список загиблих українців

Зранку 8 січня в Ірані поблизу Тегерану розбився український літак МАУ Boeing 737. В мережі з'явився попередній список загиблих українців.

Телеграм канал Baza, посилаючись на свої джерела, опублікував попередній список загиблих українців :

Сергій Хоменко – пілот; Олексій Наумкін – інструктор; Володимир Гапоненко – командир; ​Катерина Статник; Марина Мікітюк; Валерія Овчарук; Юлія Сологуб; Ольга Кобюк; Олена Малахова; Ігор Матков; Денис Лихно;

За попередньою інформацією, серед загиблих українців – дев'ять членів екіпажу та двоє пасажирів. Всього на борту літака було 177 людей. Більшість з них – громадяни Ірану і Канади.

До слова, на брифінгу МЗС України повідомили, що дані про загиблих громадян України є дуже суперечливі і наразі нічим не підтверджені.

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Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?

Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак впав одразу після зльоту.

За попередніми даними, на борту перебувало 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. На місці падіння знайшли чорну скриньку. За попередніми даними, авіакатастрофа сталася через несправність двигуна.

Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Зараз рятувальники збирають тіла людей на території близько двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.

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У Департаменті консульської служби МЗС України створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії – 238 17 77.