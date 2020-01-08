Авиакатастрофа в Иране: голос пилота идентифицировали, у него не было связи с диспетчером

Пилот самолета МАУ, который потерпел крушение вблизи Тегерана, с начала полета не имел связи с башней и диспетчером. Голос пилота идентифицировали после проверки черного ящика экипажа.

Такую информацию сообщил глава иранской организации гражданской авиации Али Абидзаде, пишет IRNA.

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Экипаж не объявил состояние тревоги, заявил Абидзаде.

Я не знаю о причине задержки (вылета – 24 канал) и проблеме технической неисправности. Причина аварии непонятна и не может быть объявлена до момента анализа информации с черного ящика самолета,

– отметил Абидзаде.

Председатель организации подчеркнул, что черный ящик самолета передадут иранской авиакомпании, его изучит комитет по кризисному менеджменту авиакомпании.

По словам Абидзаде, ни одного комментария насчет террористической атаки нельзя делать, пока не проанализируют информацию из черного ящика.

Чиновник также добавил, что пока неизвестно, какой стране передадут черный ящик самолета. Точно известно, что его не получит производитель лайнера – американская компания Boeing.

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