Авиакатастрофа в Иране: голос пилота идентифицировали, у него не было связи с диспетчером
Пилот самолета МАУ, который потерпел крушение вблизи Тегерана, с начала полета не имел связи с башней и диспетчером. Голос пилота идентифицировали после проверки черного ящика экипажа.
Такую информацию сообщил глава иранской организации гражданской авиации Али Абидзаде, пишет IRNA.
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Экипаж не объявил состояние тревоги, заявил Абидзаде.
Я не знаю о причине задержки (вылета – 24 канал) и проблеме технической неисправности. Причина аварии непонятна и не может быть объявлена до момента анализа информации с черного ящика самолета,
– отметил Абидзаде.
Председатель организации подчеркнул, что черный ящик самолета передадут иранской авиакомпании, его изучит комитет по кризисному менеджменту авиакомпании.
По словам Абидзаде, ни одного комментария насчет террористической атаки нельзя делать, пока не проанализируют информацию из черного ящика.
Чиновник также добавил, что пока неизвестно, какой стране передадут черный ящик самолета. Точно известно, что его не получит производитель лайнера – американская компания Boeing.
Внимание! Полный список погибших и членов экипажа.
Основное об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране
- Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
- На борту находилось 167 пассажиров (среди них 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.
- Самолет с украинскими спасателями и экспертами вылетит в Иран вечером 8 января.
- Австралийский авиаэксперт заявил, что в кабине пилота мог произойти взрыв.
- Предварительная причина аварии – техническая неисправность двигателя. Окончательную озвучат после решения специальной комиссии.