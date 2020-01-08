Иран ракетами атаковал две американские базы в Ираке

Военные базы США Айн аль-Асад и Кэмп-Кук, расположенные в Ираке, атаковали ракетами с территории Ирана. Корпус стражей исламской революции заявил, что этот удар – акт мести за убийство генерала Касема Сулеймани.

Военное ведомство США Пентагон сообщило, что с территории Ирана 8 января нанесли ракетный удар по двум военным базам на территории Ирака. На этих базах расположены американские и британские солдаты. Об этом говорят в CNN.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что США привели в боевую готовность свои войска на Ближнем Востоке

Остальная информация о факте атаки по американских базах в Ираке пока противоречивая от различных изданий и информационных агентств.

The Pentagon said that Iran launched more than a dozen missiles at two Iraqi bases that hold US troops in response to the US airstrike that killed a top Iranian general last week https://t.co/Y5R5yer4C4 — CNN (@CNN) January 8, 2020

Об атаке 9 ракетами сообщил канал Sky News Arabia со ссылкой на источники в иракских силовых структурах. Другой канал, Press TV, передал, что ударили по американской базе десятками ракет.

Тот же Press TV передал, что Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за нападение и заявил, что эта атака – ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

Некоторые другие местные источники также заявили о начале так называемой "Операции мученика Сулеймани".

Иранский медийный канал Jam-e Jam сообщает, что операция против американской базы называется «Операция мученика Сулеймани», и были запущены «десятки» баллистических ракет. - Кайл Глен (@KyleJGlen) 7 января 2020 г.

Впрочем, правдивой информации о каких-то жертвах или разрушениях пока нет.

Твиттер FarsNews_Agency опубликовал как бы "видео запуска ракет по базе США" с сообщением "Начинается" Жестокая месть".

Начинается тяжелая месть / тяжелая ракетная атака на американскую базу в Эйнсакде pic.twitter.com/sbw0cwGH6B - Агентство новостей Фарс (@FarsNews_Agency) 7 января 2020 г.

В Белом доме также отреагировали: сказали, что за ситуацией следят.

Представитель администрации Трампа Стефани Гришэм заявила следующее: "Об этих сообщениях знаем. Президент тоже в курсе. Мы следим за ситуацией и консультируемся со всей командой по безопасности ".

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам: «Нам известны сообщения о нападениях на американские объекты в Ираке. Президент был проинформирован и внимательно следит за ситуацией и консультируется со своей командой национальной безопасности». https://t.co/LvHLgjkXjf - Аксиос (@axios) 7 января 2020 г.