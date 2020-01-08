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      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Иран ракетами атаковал две американские базы в Ираке

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      По базе Айн аль-Асад выпустили более 10 ракет / Иллюстративное фото (pixabay)

      Военные базы США Айн аль-Асад и Кэмп-Кук, расположенные в Ираке, атаковали ракетами с территории Ирана. Корпус стражей исламской революции заявил, что этот удар – акт мести за убийство генерала Касема Сулеймани.

      Военное ведомство США Пентагон сообщило, что с территории Ирана 8 января нанесли ракетный удар по двум военным базам на территории Ирака. На этих базах расположены американские и британские солдаты. Об этом говорят в CNN

      Напомним, ранее СМИ сообщали, что США привели в боевую готовность свои войска на Ближнем Востоке

      Остальная информация о факте атаки по американских базах в Ираке пока противоречивая от различных изданий и информационных агентств. 

      Об атаке 9 ракетами сообщил канал Sky News Arabia со ссылкой на источники в иракских силовых структурах. Другой канал, Press TV, передал, что ударили по американской базе десятками ракет. 

      Тот же Press TV передал, что Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за нападение и заявил, что эта атака – ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

      Некоторые другие местные источники также заявили о начале так называемой "Операции мученика Сулеймани". 

      Впрочем, правдивой информации о каких-то жертвах или разрушениях пока нет. 

      Твиттер FarsNews_Agency опубликовал как бы "видео запуска ракет по базе США" с сообщением "Начинается" Жестокая месть". 

      В Белом доме также отреагировали: сказали, что за ситуацией следят. 

      Представитель администрации Трампа Стефани Гришэм заявила следующее: "Об этих сообщениях знаем. Президент тоже в курсе. Мы следим за ситуацией и консультируемся со всей командой по безопасности".

      Почему между Ираном и США сейчас такое напряжение? Конфликт между странами разгорелся после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Убили его по личному приказу президента США Дональда Трампа.

      Иранские власти назвала убийство Сулеймани "террористическим актом". А духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью".

      Иран передумал выходить из ядерного соглашения
      7 января
      391
      Автор: Северин Трач
      Теги: Иран Конфликт между США и Ираном Ирак Новости США
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