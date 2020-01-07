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      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      США привели в боевую готовность свои войска на Ближнем Востоке, – СМИ

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      Противовоздушная оборона США на Ближнем Востоке приведена в состояние повышенной готовности / topwar.ru (ілюстративне фото)

      Войска США и ракетные батареи противовоздушной обороны страны по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности. Это может означать, что США готовятся сбивать иранские беспилотники из-за данных разведки.

      Разведка США заметила какие-то признаки угрозы со стороны Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

      По теме: Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией: что известно

      А второй источник телеканала добавил, что силы США на Ближнем Востоке уже готовы "к угрозе нападения".

      Телеканал отмечает, что американская разведка в течение последних нескольких дней также наблюдала за перемещением военной техники Ирана, включая беспилотники и баллистические ракеты.

      Чиновники рассказали, что перемещение иранских военных может быть попыткой страны обезопасить свое оружие от возможного удара США или же поставить его для осуществления собственных атак.

      Что известно о конфликте между США и Ираном

      Конфликт между странами разгорелся после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб в результате ракетного удара, который нанесли США по личному приказу президента Дональда Трампа.

      Впоследствии Трамп обвинил Сулеймани в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США. А в Пентагоне заявили, что ракетный удар был направлен на сдерживание будущих планов иранских атак.

      Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом". А духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью".

      Кто такой Касем Сулеймани? Был командиром спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране Сулеймани был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящали награды и спортивные достижения.

      Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.​

      Похоронили Сулеймани 7 января. На похороны собралась такая толпа, что в давке погибли 56 человек, еще 210 получили травмы.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Ближний Восток Иран Конфликт между США и Ираном Новости США Оружие
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