США привели в боевую готовность свои войска на Ближнем Востоке, – СМИ

Войска США и ракетные батареи противовоздушной обороны страны по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности. Это может означать, что США готовятся сбивать иранские беспилотники из-за данных разведки.

Разведка США заметила какие-то признаки угрозы со стороны Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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А второй источник телеканала добавил, что силы США на Ближнем Востоке уже готовы "к угрозе нападения".

Телеканал отмечает, что американская разведка в течение последних нескольких дней также наблюдала за перемещением военной техники Ирана, включая беспилотники и баллистические ракеты.

Чиновники рассказали, что перемещение иранских военных может быть попыткой страны обезопасить свое оружие от возможного удара США или же поставить его для осуществления собственных атак.

Что известно о конфликте между США и Ираном

Конфликт между странами разгорелся после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб в результате ракетного удара, который нанесли США по личному приказу президента Дональда Трампа.

Впоследствии Трамп обвинил Сулеймани в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США. А в Пентагоне заявили, что ракетный удар был направлен на сдерживание будущих планов иранских атак.

Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом". А духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью".

Кто такой Касем Сулеймани? Был командиром спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране Сулеймани был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящали награды и спортивные достижения.



Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.​



Похоронили Сулеймани 7 января. На похороны собралась такая толпа, что в давке погибли 56 человек, еще 210 получили травмы.