В Иране на похоронах генерала Сулеймани произошла страшная давка: погибли десятки человек

В иранском городе Керман проводят в последний путь командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани. Во время церемонии прощания с военным произошла страшная давка, в результате которой погибли более 30 человек.

По данным иранского государственного телеканала IRIB, погибли 35 человек и еще 190 получили ранения. По словам медиков, всех пострадавших доставили в медицинские учреждения города.

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Обстоятельства происшествия выясняют специалисты. Все сведения об инциденте официальные власти Ирана планирует обнародовать после расследования. Также пока нет информации, сколько всего иранцев вышли на улицы Кермана, чтобы попрощаться с генералом. Вполне вероятно, что говорится о тысячах людей.

Церемония прощания с Сулеймани в Кермане / Фото: AP

Давку могли увидеть миллионы людей, поскольку прощание с Сулеймани транслировали вживую. На кадрах можно было увидеть, как тела погибших и пострадавших, так и других участников процессии, которые кричат и пытаются помочь, передает информационное агентство AP.

Заметим, что Керман – родной город Сулеймани. Здесь его также должны похоронить. К слову, из-за трагедии сами похороны местной власти пришлось отложить. На сколько именно, пока информации нет.

Заметим, что ранее с генералом Сулеймани прощались в Ираке, в Багдаде, а затем и в столице Ирана – Тегеране. По данным СМИ, на последней процессии присутствовали более миллиона иранцев.

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