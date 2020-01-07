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      В Иране на похоронах генерала Сулеймани произошла страшная давка: погибли десятки человек

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      На церемонии прощания с генералом Сулеймани в Ираке произошла давка: 35 человек погибли, 190 – ранены / AP

      В иранском городе Керман проводят в последний путь командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани. Во время церемонии прощания с военным произошла страшная давка, в результате которой погибли более 30 человек.

      По данным иранского государственного телеканала IRIB, погибли 35 человек и еще 190 получили ранения. По словам медиков, всех пострадавших доставили в медицинские учреждения города.

      Советуем ознакомиться! Ликвидация Сулеймани в Ираке: что о нем известно и чем это грозит региону

      Обстоятельства происшествия выясняют специалисты. Все сведения об инциденте официальные власти Ирана планирует обнародовать после расследования. Также пока нет информации, сколько всего иранцев вышли на улицы Кермана, чтобы попрощаться с генералом. Вполне вероятно, что говорится о тысячах людей.

      Церемония прощания с Сулеймани в Кермане / Фото: AP

      Давку могли увидеть миллионы людей, поскольку прощание с Сулеймани транслировали вживую. На кадрах можно было увидеть, как тела погибших и пострадавших, так и других участников процессии, которые кричат и пытаются помочь, передает информационное агентство AP.

       

      Заметим, что Керман – родной город Сулеймани. Здесь его также должны похоронить. К слову, из-за трагедии сами похороны местной власти пришлось отложить. На сколько именно, пока информации нет.

       

      Заметим, что ранее с генералом Сулеймани прощались в Ираке, в Багдаде, а затем и в столице Ирана – Тегеране. По данным СМИ, на последней процессии присутствовали более миллиона иранцев.

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      Что известно об убийстве Сулеймани: коротко

      • Ночью на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.
      • В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.
      • Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию США "актом международного терроризма". Духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".
      последствия убийства сулеймани: последние события
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Конфликт между США и Ираном Жертвы Иран Убийство Сулеймани Новости политики
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