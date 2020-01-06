Убийство Сулеймани: СМИ выяснили, кто подбивал Трампа на такой шаг

Одним из главных сторонников операции по ликвидации Сулеймани был госсекретарь США Майк Помпео. Эту тему он поднимал ранее, однако тогда не получил поддержки.

Помпео впервые завел речь о ликвидации Сулеймани несколько месяцев назад, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленные анонимные источники.

Что еще выяснили СМИ: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки

Издание отмечает, что тогда ни Трамп, ни представители Пентагона не захотели одобрить такую сделку.

Помпео снова стал активно убеждать президента убить Сулеймани несколько дней назад. Источники сообщают, что он обсуждал такую возможность с президентом каждый день по несколько раз.

Приказ о ликвидации Касема Сулеймани лично отдал президент США Дональд Трамп. В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили иранского генерала и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

Кто такой Касем Сулеймани?

Командующий спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.



Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.​

Какими могут быть последствия убийства Сулеймани?

Лидеры нескольких иракских военизированных группировок и лидеры Ирана пообещали отомстить Соединенным Штатам. Заметим, что на военных базах США в Ираке находятся до 5 тысяч военных.

США призывают Иран не угрожать им. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в таком случае страна будет отвечать и продолжать реагировать на агрессивные действия со стороны Тегерана.

Парламент Ирака 5 января принял резолюцию, которая призывает восстановить государственную монополию на оружие и прекратить присутствие любых иностранных войск. Международная антитеррористическая коалиция, которую возглавляет США, заявила о том, что временно останавливают военную операцию в Ираке.

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