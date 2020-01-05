Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки, – СМИ
Американская разведка не давала прямых оснований для решения об убийстве командира Аль Кудс, генерала Касема Сулеймани. Президент США Дональд Трамп приказал убить Сулеймани несмотря на противоречивые данные.
Разведслужбы пришли к выводу, что предполагаемые атаки на американских военных не были неизбежны. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
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Так, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не одобрил планы военачальника по каким-либо действиям против США и попросил Сулеймани приехать в Тегеран для дальнейших консультаций. Эту просьбу выложили минимум за неделю до гибели генерала.
О чем сообщила разведка США?
- Данные разведки о ситуации на Ближнем Востоке, поступившие 30 декабря, показали, что ситуация в регионе нормальная.
- Издание отмечает, что эти данные подтверждали – в поездках Сулеймани и его подразделения "Аль-Кудс" в Сирию, Ливан и Ирак нет ничего необычного.
- Источники издания отмечают, что за более жесткую политику в отношении Ирана выступали госсекретарь США Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс.
- Зато в Пентагоне были удивлены решением Трампа пойти на радикальный вариант, который предусматривал ликвидацию Сулеймани.
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Белом доме этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.
Кто такой Касем Сулеймани?
Командующий спецподразделений "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.
Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.
Какие могут быть последствия?
- Тегеран обещает отомстить за это Вашингтону и сделает это так, как посчитает нужным. Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что США совершили военную акцию против иранского народа.
- Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию США "актом международного терроризма".
- Духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".
- США призывают Иран не угрожать им. Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что в таком случае страна будет отвечать и продолжать реагировать на агрессивные действия со стороны Тегерана.