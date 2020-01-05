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      Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки, – СМИ

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      Разведка не давала оснований принимать решение об убийстве Сулеймани, — NYT / Getty Images

      Американская разведка не давала прямых оснований для решения об убийстве командира Аль Кудс, генерала Касема Сулеймани. Президент США Дональд Трамп приказал убить Сулеймани несмотря на противоречивые данные.

      Разведслужбы пришли к выводу, что предполагаемые атаки на американских военных не были неизбежны. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

      О главном: Конфликт США и Ирана: Трамп угрожает ударить по 52 целям, Иран просит помощи у Эрдогана

      Так, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не одобрил планы военачальника по каким-либо действиям против США и попросил Сулеймани приехать в Тегеран для дальнейших консультаций. Эту просьбу выложили минимум за неделю до гибели генерала.

      О чем сообщила разведка США?

      • Данные разведки о ситуации на Ближнем Востоке, поступившие 30 декабря, показали, что ситуация в регионе нормальная.
      • Издание отмечает, что эти данные подтверждали – в поездках Сулеймани и его подразделения "Аль-Кудс" в Сирию, Ливан и Ирак нет ничего необычного.
      • Источники издания отмечают, что за более жесткую политику в отношении Ирана выступали госсекретарь США Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс.
      • Зато в Пентагоне были удивлены решением Трампа пойти на радикальный вариант, который предусматривал ликвидацию Сулеймани.

      В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Белом доме этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.

      Кто такой Касем Сулеймани?
      Командующий спецподразделений "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.

      Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.

      Какие могут быть последствия?

      • Тегеран обещает отомстить за это Вашингтону и сделает это так, как посчитает нужным. Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что США совершили военную акцию против иранского народа.
      • Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию США "актом международного терроризма".
      • Духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".
      • США призывают Иран не угрожать им. Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что в таком случае страна будет отвечать и продолжать реагировать на агрессивные действия со стороны Тегерана.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Убийство Сулеймани Иран Ирак Дональд Трамп Новости США
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