Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки, – СМИ

Американская разведка не давала прямых оснований для решения об убийстве командира Аль Кудс, генерала Касема Сулеймани. Президент США Дональд Трамп приказал убить Сулеймани несмотря на противоречивые данные.

Разведслужбы пришли к выводу, что предполагаемые атаки на американских военных не были неизбежны. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

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Так, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не одобрил планы военачальника по каким-либо действиям против США и попросил Сулеймани приехать в Тегеран для дальнейших консультаций. Эту просьбу выложили минимум за неделю до гибели генерала.

О чем сообщила разведка США?

Данные разведки о ситуации на Ближнем Востоке, поступившие 30 декабря, показали, что ситуация в регионе нормальная.

Издание отмечает, что эти данные подтверждали – в поездках Сулеймани и его подразделения "Аль-Кудс" в Сирию, Ливан и Ирак нет ничего необычного.

Источники издания отмечают, что за более жесткую политику в отношении Ирана выступали госсекретарь США Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс.

Зато в Пентагоне были удивлены решением Трампа пойти на радикальный вариант, который предусматривал ликвидацию Сулеймани.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Белом доме этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.

Кто такой Касем Сулеймани?

Командующий спецподразделений "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.



Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.

Какие могут быть последствия?