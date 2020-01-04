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      В США ответили Ирану на угрозы из-за убийства Сулеймани

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      Мы заставим отвечать, – Помпео призвал Иран не прибегать к угрозам / AP

      В США призвали Иран не прибегать к агрессивным действиям в ответ на ликвидацию командира Аль Кудс, генерала Касема Сулеймани. Там обещают давать ответ.

      Конкретно о своих действиях США не будут сообщать, об этом сообщил Госсекретарь США Майк Помпео, пишет пресс-служба Госдепа.

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      Помпео подчеркнул, что США будут привлекать к ответственности подконтрольные Ирану силы.

      Вы видели удары, которые Министерство обороны США нанесло в Сирии и Ираке непосредственно в ответ на события 27 декабря, когда (на иракской базе – 24 канал) был убит американский контрактник,
      – заявил он.

      Госсекретарь США добавил, что Вашингтон будет продолжать реагировать на агрессивные действия со стороны Тегерана.

      "Мы будем продолжать реагировать. Мы заставим (Иран – 24 канал) отвечать", – подчеркнул он.

      Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что США начали войну против Ирана и убили одного из главных генералов страны Касема Сулеймани. Тегеран обещает отомстить за это Вашингтону и сделает это так, как посчитает нужным.

      Кто такой Касем Сулеймани?
      Командующий спецподразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.

      Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.

      Убийство Сулеймани: что нужно знать

      • В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.
      • В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.
      • Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи подчеркнул, что США начали настоящую войну против иранского народа.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости США Ближний Восток Ирак Иран
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