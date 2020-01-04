В США ответили Ирану на угрозы из-за убийства Сулеймани

В США призвали Иран не прибегать к агрессивным действиям в ответ на ликвидацию командира Аль Кудс, генерала Касема Сулеймани. Там обещают давать ответ.

Конкретно о своих действиях США не будут сообщать, об этом сообщил Госсекретарь США Майк Помпео, пишет пресс-служба Госдепа.

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Помпео подчеркнул, что США будут привлекать к ответственности подконтрольные Ирану силы.

Вы видели удары, которые Министерство обороны США нанесло в Сирии и Ираке непосредственно в ответ на события 27 декабря, когда (на иракской базе – 24 канал) был убит американский контрактник,

– заявил он.

Госсекретарь США добавил, что Вашингтон будет продолжать реагировать на агрессивные действия со стороны Тегерана.

"Мы будем продолжать реагировать. Мы заставим (Иран – 24 канал) отвечать", – подчеркнул он.

Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что США начали войну против Ирана и убили одного из главных генералов страны Касема Сулеймани. Тегеран обещает отомстить за это Вашингтону и сделает это так, как посчитает нужным.

Кто такой Касем Сулеймани?

Командующий спецподразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.



Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.

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