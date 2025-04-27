Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

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Россияне готовятся к наступлению на мотоциклах

Аналитики отмечают, что враг готовится систематически интегрировать использование мотоциклов в наступательных операциях, чтобы, вероятно, уберечься от украинских дронов.

Вражеское минобороны 26 апреля обнародовало кадры, показывающие вероятные элементы 299-го воздушно-десантного полка, которые практикуют наступательную и оборонительную тактику на мотоциклах группами от 2 – 3 человек на российском полигоне.

Видео свидетельствует о том, что российские военные, вероятно, разрабатывают тактическую доктрину систематического использования мотоциклов в наступательных операциях и, возможно, готовятся к выдаче увеличенного количества мотоциклов российским военнослужащим в Украине,

– отметили в ISW.

Как сообщил спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин сообщил, украинская разведка отметила, что оккупанты обучают своих солдат боевой тактике с мотоциклами. Это свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, все чаще будут использовать мотоциклы в наступательных операциях летом и осенью 2025 года

Шамшин также отметил, что мотоциклы позволяют российским захватчикам повысить свою скорость и маневренность, что имеет решающее значение для уклонения от ударов украинских беспилотников. Впрочем, громкий шум мотоцикла мешает гонщику слышать приближение дронов.

ISW наблюдает усиление тенденции к проведению оккупантами механизированных и комбинированных моторизованных атак, транспортировки пехоты мотоциклами и гражданскими автомобилями по всей линии фронта.

Российское командование продолжает адаптировать свою тактику, чтобы компенсировать удары украинских беспилотников и, вероятно, смягчить технические ограничения российских военных, вызванные большими потерями бронетехники летом и в начале осени 2024 года,

– написали в Институте изучения войны.

Также аналитики отметили, что недавно российские войска, в частности, продвинулись вперед во время моторизованного штурма у Багатира, полностью состоявшего из мотоциклов и гражданских транспортных средств.