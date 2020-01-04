Похороны иранского генерала Сулеймани в Ираке: фото и видео
В Багдаде в субботу, 4 января, начались похороны генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани. Его ликвидировали во время ракетного удара США в ночь на 3 января.
Процессия с телом Сулеймани стартовала от мечети имама Мусы Аль-Казима – одной из шиитских святынь. Ее сопровождали автомобили сотрудников иракской милиции, пишет AFP.
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В похоронной процессии идут тысячи людей. Они держат в руках фотографии убитого Сулеймани, флаги Ирака и военизированных формирований, связанных с Сулеймани.
Также люди сканадують "Смерть Америке!" и сожгли американский флаг.
Церемония прощания с Сулеймани в Ираке / фото Getty images, Twitter
Траурные мероприятия завершатся в субботу в Эн-Наджафе, священном городе мусульман-шиитов на юге Ирака.
Похоронят погибших членов группировки "Аль-Хашд аш-Шаби" в Иране. Скорее всего, их тела перевезут в Тегеран 5 января. Самого Сулеймани похоронят в его родном городе Керман 7 января.
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Кто такой Касем Сулеймани?
Командующий спецподразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.
Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.
Что известно об убийстве Сулеймани
- В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.
- В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.
- Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию США "актом международного терроризма". Духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокой мести".
- Постпред Ирана в ООН Маджид Тахтим-Раванчи подчеркнул, что США начали настоящую войну против иранского народа.