Похороны иранского генерала Сулеймани в Ираке: фото и видео

В Багдаде в субботу, 4 января, начались похороны генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани. Его ликвидировали во время ракетного удара США в ночь на 3 января.

Процессия с телом Сулеймани стартовала от мечети имама Мусы Аль-Казима – одной из шиитских святынь. Ее сопровождали автомобили сотрудников иракской милиции, пишет AFP.

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В похоронной процессии идут тысячи людей. Они держат в руках фотографии убитого Сулеймани, флаги Ирака и военизированных формирований, связанных с Сулеймани.

Также люди сканадують "Смерть Америке!" и сожгли американский флаг.

Церемония прощания с Сулеймани в Ираке / фото Getty images, Twitter

Траурные мероприятия завершатся в субботу в Эн-Наджафе, священном городе мусульман-шиитов на юге Ирака.

Похоронят погибших членов группировки "Аль-Хашд аш-Шаби" в Иране. Скорее всего, их тела перевезут в Тегеран 5 января. Самого Сулеймани похоронят в его родном городе Керман 7 января.

Millions of Iraqis walk behind the funeral of Qasim Soleimani and Abu Mahdi Al-Muhandis pic.twitter.com/3staWVMziw — Mohammed Aqeel (@Mohamme95467279) January 4, 2020

Thousands of Mourners gathered for a funeral procession through Baghdad for #Iran's top general Qassem Soleimani and Iraqi leaders killed in a #US airstrike pic.twitter.com/xODX21zcYW — EHA News (@eha_news) January 4, 2020

Mourners attend the funeral of the Iranian Major-General Qassem Soleimani who was killed in a US drone strike.



For more, head here: https://t.co/XEBFrl8X5m pic.twitter.com/IVYqxxTqji — Sky News (@SkyNews) January 4, 2020

Funeral procession for Qassem #Soleimani and Abu Mahdi al-Muhandis led by women in #Karbala pic.twitter.com/ul2X89GcuF — Mohammed (@MazAlJumaily) January 4, 2020

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Кто такой Касем Сулеймани?

Командующий спецподразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.



Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.

Что известно об убийстве Сулеймани