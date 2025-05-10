Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.
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Что в МИД говорят о задержании Александрова
Так, через несколько часов после инцидента Георгий Тихий лаконично прокомментировал задержание гражданина Украины в центре Будапешта.
Когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм. Венгерским властям давно пора положить конец бессмысленной антиукраинской истерии,
– указал он.
Заметим, что задержанный в Будапеште оказался бывшим первым секретарем посольства Украины – Сергеем Александровым. Сейчас он находился в стране как обычный гражданский.
Правительство Венгрии сообщило, что украинскому экс-дипломату выдали запрет на въезд и проживание из-за якобы шпионской деятельности. Будапешт убеждает, что Александров работал в стране под дипломатическим прикрытием. Решение о депортации украинца приняли той же ночью.
Днем ранее Венгрия выдворила двух действующих украинских дипломатов – их также обвинили в шпионаже. Вероятно, действия Будапешта стали ответом на разоблачение сотрудниками СБУ своей агентурной сети, которая действовала на Закарпатье.