Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

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Что в МИД говорят о задержании Александрова

Так, через несколько часов после инцидента Георгий Тихий лаконично прокомментировал задержание гражданина Украины в центре Будапешта.

Когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм. Венгерским властям давно пора положить конец бессмысленной антиукраинской истерии,

– указал он.

Заметим, что задержанный в Будапеште оказался бывшим первым секретарем посольства Украины – Сергеем Александровым. Сейчас он находился в стране как обычный гражданский.