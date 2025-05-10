Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

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Що в МЗС кажуть про затримання Александрова

Так, за кілька годин після інциденту Георгій Тихий лаконічно прокоментував затримання громадянина України в центрі Будапешта.

Коли закінчуються докази, починається полювання на відьом. Угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії,

– вказав він.

Зауважимо, що затриманий у Будапешті виявився колишнім першим секретарем посольства України – Сергієм Александровим. Зараз він перебував у країні як звичайний цивільний.