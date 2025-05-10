Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.
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Що в МЗС кажуть про затримання Александрова
Так, за кілька годин після інциденту Георгій Тихий лаконічно прокоментував затримання громадянина України в центрі Будапешта.
Коли закінчуються докази, починається полювання на відьом. Угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії,
– вказав він.
Зауважимо, що затриманий у Будапешті виявився колишнім першим секретарем посольства України – Сергієм Александровим. Зараз він перебував у країні як звичайний цивільний.
Уряд Угорщини повідомив, що українському ексдипломату видали заборону на в'їзд та проживання через нібито шпигунську діяльність. Будапешт переконує, що Александров працював в країні під дипломатичним прикриттям. Рішення про депортацію українця ухвалили тієї ж ночі.
Днем раніше Угорщина видворила двох чинних українських дипломатів – їх також звинуватили у шпигунстві. Ймовірно, дії Будапешту стали відповіддю на викриття співробітниками СБУ своєї агентурної мережі, яка діяла на Закарпатті.