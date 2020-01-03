Может вылиться в полномасштабную войну: детали противостояния США и Ирана
Со слезами на глазах тысячи иранцев прощались с генерал-лейтенантом элитного спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции.
Касима Сулеймани убили в ночь на 3 января неподалеку от аэропорта Багдада. В машину, в которой он находился, попали американские снаряды. Вместе с иранским генерал-лейтенантом погибли еще восемь человек.
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Спецоперацию в Багдаде провели по личному приказу Дональда Трампа. В администрации президента сообщили: генерал Касим Сулеймани угрожал безопасности американских граждан.
Заявление Пентагона
Подразделение "Аль-Кудс", которое возглавлял Касим Сулеймани, занималось спецоперациями за пределами Ирана. По данным американских разведслужб, именно иранский генерал-лейтенант помог Башару Асаду переломить в свою пользу ход войны в Сирии. А еще его спецподразделение оказывает поддержку военным группировкам ХАМАС и Хезболла, признанным террористическими в США и в ряде других государств.
Касим Сулеймани
После вывода американских войск из Ирака Касим Сулеймани пытался взять под контроль ситуацию в этой ближневосточной стране. Его имя фигурировало в черном списке ООН. У себя же на Родине Касим Сулеймани считался героем, который достойно противостоял США.
Смерть генерал-лейтенанта лишь усилила враждебное отношение иранцев к США. На традиционной пятничной молитве в Тегеране верующие скандировали "Смерть Америке!". А ведущий клерик Ирана Ахмад Хатами сыпал угрозами в адрес США.
Мы так отомстим им, что их яркие дни превратятся в темные ночи,
– сказал член Совета экспертов Ирана Ахмад Хатами.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию американских спецназовцев в Багдаде международным государственным терроризмом США. И заявил, что ответ Ирана будет достойным.
Американские эксперты считают, что очередное обострение в отношениях между Вашингтоном и Тегераном может вылиться в полномасштабную войну на Ближнем Востоке. Их мнение разделяет и часть ведущих американских политиков. Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что "президент Трамп сунул динамит в пороховую бочку".
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А вот Дональд Трамп считает, что ликвидировать Касима Сулеймани надо было давно. Генерал-лейтенант поддерживал диктаторский режим Ирана и причастен к подавлению местной оппозиции.
Пока же власти Ирана объявили трехдневный траур за легендарным генерал-лейтенантом. А верховный аятолла Хоменеи уже назвал имя заместителя Касима Сулеймани. Спецподразделение "Аль-Кудс" возглавит его правая рука Исмаил Каани.