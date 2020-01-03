Может вылиться в полномасштабную войну: детали противостояния США и Ирана

Со слезами на глазах тысячи иранцев прощались с генерал-лейтенантом элитного спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции.

Касима Сулеймани убили в ночь на 3 января неподалеку от аэропорта Багдада. В машину, в которой он находился, попали американские снаряды. Вместе с иранским генерал-лейтенантом погибли еще восемь человек.

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Спецоперацию в Багдаде провели по личному приказу Дональда Трампа. В администрации президента сообщили: генерал Касим Сулеймани угрожал безопасности американских граждан.



Заявление Пентагона

Подразделение "Аль-Кудс", которое возглавлял Касим Сулеймани, занималось спецоперациями за пределами Ирана. По данным американских разведслужб, именно иранский генерал-лейтенант помог Башару Асаду переломить в свою пользу ход войны в Сирии. А еще его спецподразделение оказывает поддержку военным группировкам ХАМАС и Хезболла, признанным террористическими в США и в ряде других государств.



Касим Сулеймани

После вывода американских войск из Ирака Касим Сулеймани пытался взять под контроль ситуацию в этой ближневосточной стране. Его имя фигурировало в черном списке ООН. У себя же на Родине Касим Сулеймани считался героем, который достойно противостоял США.

Смерть генерал-лейтенанта лишь усилила враждебное отношение иранцев к США. На традиционной пятничной молитве в Тегеране верующие скандировали "Смерть Америке!". А ведущий клерик Ирана Ахмад Хатами сыпал угрозами в адрес США.

Мы так отомстим им, что их яркие дни превратятся в темные ночи,

– сказал член Совета экспертов Ирана Ахмад Хатами.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию американских спецназовцев в Багдаде международным государственным терроризмом США. И заявил, что ответ Ирана будет достойным.

Американские эксперты считают, что очередное обострение в отношениях между Вашингтоном и Тегераном может вылиться в полномасштабную войну на Ближнем Востоке. Их мнение разделяет и часть ведущих американских политиков. Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что "президент Трамп сунул динамит в пороховую бочку".

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А вот Дональд Трамп считает, что ликвидировать Касима Сулеймани надо было давно. Генерал-лейтенант поддерживал диктаторский режим Ирана и причастен к подавлению местной оппозиции.

....of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 січня 2020 р.

Пока же власти Ирана объявили трехдневный траур за легендарным генерал-лейтенантом. А верховный аятолла Хоменеи уже назвал имя заместителя Касима Сулеймани. Спецподразделение "Аль-Кудс" возглавит его правая рука Исмаил Каани.