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      Готовим месть, – Иран о войне с США и убийстве Сулеймани

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      Иран обещает отомстить США за убийство Касема Сулеймани / Getty images

      США начали войну против Ирана и убили одного из главных генералов страны Касема Сулеймани. Тегеран обещает отомстить за это Вашингтону и сделает это так, как посчитает нужным.

      Постпред Ирана в ООН Маджид Тахтим-Раванчи в интервью CNN заявил, что Соединенные Штаты совершили военную акцию против иранского народа.

      Важно: Ликвидация Сулеймани в Ираке: что о нем известно и чем это грозит региону

      "Американцы уже начали войну против Ирана, не только экономическую войну, но и действия, выходящие за эти рамки. Прошлой ночью они открыли новую главу этой войны, убив одного из главных и самых любимых в народе генералов", – сказал Тахт-Раванчи.

      По его словам, Тегеран не может проигнорировать убийство Сулеймана и будет отвечать зеркально.

      Мы просто не можем закрыть глаза на то, что произошло. Будет месть. Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран,
      – отметил посол.

      Также дипломат прокомментировал заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Сулеймани представлял угрозу американцам. По словам Тахтим-Раванчи "этому нет никаких доказательств".

      Кто такой Касем Сулеймани?Командующий спецподразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.

      Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.

      Что известно об убийстве Сулеймани

      • В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.
      • В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительным оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.
      • Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию США "актом международного терроризма". Духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Ирак Ближний Восток Новости США Иран Новости политики
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