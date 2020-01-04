Готовим месть, – Иран о войне с США и убийстве Сулеймани

США начали войну против Ирана и убили одного из главных генералов страны Касема Сулеймани. Тегеран обещает отомстить за это Вашингтону и сделает это так, как посчитает нужным.

Постпред Ирана в ООН Маджид Тахтим-Раванчи в интервью CNN заявил, что Соединенные Штаты совершили военную акцию против иранского народа.

Важно: Ликвидация Сулеймани в Ираке: что о нем известно и чем это грозит региону

"Американцы уже начали войну против Ирана, не только экономическую войну, но и действия, выходящие за эти рамки. Прошлой ночью они открыли новую главу этой войны, убив одного из главных и самых любимых в народе генералов", – сказал Тахт-Раванчи.

По его словам, Тегеран не может проигнорировать убийство Сулеймана и будет отвечать зеркально.

Мы просто не можем закрыть глаза на то, что произошло. Будет месть. Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран,

– отметил посол.

Также дипломат прокомментировал заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Сулеймани представлял угрозу американцам. По словам Тахтим-Раванчи "этому нет никаких доказательств".

Кто такой Касем Сулеймани?Командующий спецподразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. В Иране он был очень популярен: о нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящают награды и спортивные достижения.



Сулеймани также считают главным архитектором войны в Сирии. Якобы именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.

Что известно об убийстве Сулеймани