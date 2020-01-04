У США відповіли Ірану на погрози через вбивство Сулеймані

У США закликали Іран не вдаватись до агресивних дій у відповідь на ліквідацію командира Аль Кудс, генерала Касема Сулеймані. Там обіцяють давати відповідь.

Конкретно про свої дії США не повідомлятиме, про це повідомив Держсекретар США Майк Помпео, пише пресслужба Держдепу.

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Помпео наголосив, що США залучатимуть до відповідальності підконтрольні Ірану сили.

Ви бачили удари, які Міністерство оборони США завдало в Сирії й Іраку безпосередньо у відповідь на події 27 грудня, коли (на іракській базі – 24 канал) був убитий американський контрактник,

– заявив він.

Держсекретар США додав, що Вашингтон буде продовжувати реагувати на агресивні дії з боку Тегерана.

"Ми будемо продовжувати реагувати. Ми змусимо (Іран – 24 канал) відповідати", – наголосив він.

Постпред Ірану в ООН Маджид Тахт-Раванч заявив, що США почали війну проти Ірану і вбили одного з головних генералів країни Касема Сулеймані. Тегеран обіцяє помститися за це Вашингтону і зробить це так, як вважатиме за потрібне.

Хто такий Касем Сулеймані?Командувач спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані він був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.



Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.​

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