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      У США відповіли Ірану на погрози через вбивство Сулеймані

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      Ми змусимо відповідати, – Помпео закликав Іран не вдаватись до погроз / AP

      У США закликали Іран не вдаватись до агресивних дій у відповідь на ліквідацію командира Аль Кудс, генерала Касема Сулеймані. Там обіцяють давати відповідь.

      Конкретно про свої дії США не повідомлятиме, про це повідомив Держсекретар США Майк Помпео, пише пресслужба Держдепу.

      Дивіться також: Похорон іранського генерала Сулеймані в Іраку: фото і відео

      Помпео наголосив, що США залучатимуть до відповідальності підконтрольні Ірану сили.

      Ви бачили удари, які Міністерство оборони США завдало в Сирії й Іраку безпосередньо у відповідь на події 27 грудня, коли (на іракській базі – 24 канал) був убитий американський контрактник,
      – заявив він.

      Держсекретар США додав, що Вашингтон буде продовжувати реагувати на агресивні дії з боку Тегерана.

      "Ми будемо продовжувати реагувати. Ми змусимо (Іран – 24 канал) відповідати", – наголосив він.

      Постпред Ірану в ООН Маджид Тахт-Раванч заявив, що США почали війну проти Ірану і вбили одного з головних генералів країни Касема Сулеймані. Тегеран обіцяє помститися за це Вашингтону і зробить це так, як вважатиме за потрібне.

      Хто такий Касем Сулеймані?Командувач спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані він був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.

      Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.​

      Вбивство Сулеймані: що треба знати

      • У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.
      • У Білому домі США цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.
      • Постпред Ірану в ООН Маджид Тахт-Раванчі наголосив, що США почали справжню війну проти іранського народу.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини США Іран Ірак Близький Схід
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