Трамп наказав убити Сулеймані всупереч даним розвідки, – ЗМІ

Американська розвідка не давала прямих підстав для рішення про вбивство командира Аль Кудс, генерала Касема Сулеймані. Президент США Дональд Трамп наказав убити Сулеймані попри суперечливі дані.

Розвідслужби дійшли до висновку, що передбачувані атаки на американських військових не були неминучі. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в адміністрації США.

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Так, верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї не схвалив плани воєначальника з яких-небудь дій проти США і попросив Сулеймані приїхати в Тегеран для подальших консультацій. Це прохання виклали щонайменше за тиждень до загибелі генерала.

Про що повідомила розвідка США?

Дані розвідки про ситуацію на Близькому Сході, які надійшли 30 грудня, показали, що ситуація в регіоні нормальна.

Видання зазначає, що ці дані підтверджували – у поїздках Сулеймані і його підрозділу "Аль-Кудс" в Сирію, Ліван та Ірак немає нічого незвичайного.

Джерела видання зазначають, що за більш жорстку політику щодо Ірану виступали держсекретар США Майк Помпео і віцепрезидент Майк Пенс.

Натомість у Пентагоні були здивовані рішенням Трампа піти на радикальний варіант, який передбачав ліквідацію Сулеймані.

У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса. У Білому домі цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.

Хто такий Касем Сулеймані? Командувач спецпідрозділів "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані він був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.



Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.​

Які можуть бути наслідки?