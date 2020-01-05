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      Конфлікт США та Ірану: Трамп погрожує вдарити по 52 цілях, Іран просить допомоги в Ердогана

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      США та Іран обмінялися взаємними погрозами / Колаж 24 каналу

      Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий "швидко й сильно" завдати удару по 52 цілям в Ірані. Президент Ірану закликав Туреччину, яка активізувала свою зовнішню політику, разом виступити проти США.

      Після вбивства армією США іранського генерала Сулеймані на території Іраку ситуація на Близькому Сході різко загострилася. Зокрема, Іран у відповідь на атаку США вже пообіцяв помститися.

      Тут детальніше: Готуємо помсту, – Іран про війну зі США і вбивство Сулеймані

      У Білому домі визнали, що саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію віддав особисто президент США Дональд Трамп.

      4 січня президент Ірану Хасан Рухані телефонував президенту Туреччини Реджепу Ердогану. Як пише IRNA, Рухані заявив, що Туреччина та Іран повинні спільно виступити проти США, аби запобігти їхнім ще "більш зухвалим" діям.

      Якщо ми не виступимо разом проти США, це піддасть небезпеці весь регіон. Мовчання проти агресивних дій може призвести до більшої зухвалості,
      – сказав іранський президент.

      На тлі останніх подій в регіоні та очевидній зацікавленості Туреччини у посиленні своєї ролі на Близькому Сході така заява іранського лідера може віднайти в Ердогана розуміння. Нагадаємо, лише 3 січня Туреччина вирішила скерувати свої війська до Лівії та втрутитися у війну там, проти чого вже категорично виступив Дональд Трамп.

      Зверніть увагу: Ліквідація Сулеймані в Іраку: що про нього відомо і чим це загрожує регіону

      Також Дональд Трамп вже встиг написати у твіттері кілька повідомлень з приводу стосунків Ірану та США. Американський лідер наголосив, що готовий "дуже швидко і дуже сильно" завдати удару по 52 цілях в Ірані. Якщо, звісно, Іран атакуватиме американців.

      Якщо Іран завдасть удару по американцях або американським об'єктам, то ми вже націлені на 52 іранських об'єкти. Деякі з них є досить значними й важливими для Ірану й іранської культури. Удари завдамо по цих мішенях і самому Ірану дуже швидко і дуже сильно. США більше не хочуть чути погроз! 
      – написав Трамп.

      Нагадаємо, у ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили іранського генерала Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.

      Українка Підгрушна перемогла на чемпіонаті Австрії з біатлону
      4 січня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Іран Дональд Трамп Новини США Реджеп Ердоган Новини Туреччини Ірак Близький Схід
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