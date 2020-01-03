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      Туреччина введе війська до Лівії: Трамп терміново застеріг Ердогана від такого кроку

      27 Читать новость на русском
      Трамп терміново телефонував Ердогану / Колаж 24 каналу

      Парламент Туреччини підтримав ініціативу президента Ердогана про відправку військ до Лівії. Президент США Трамп негайно зателефонував Ердогану й застеріг: такий крок лише загострить ситуацію.

      325 турецьких депутатів виступили за надсилання військ до Лівії, 184 були проти. Про це повідомило видання Anadolu.

      Читайте також: Дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнер" у Лівії: Ердоган розкрив деталі

      Чому Ердоган хоче втрутитися у війну в Лівії

      27 листопада Туреччина та Лівія підписали меморандум про військову співпрацю. У Туреччині вважають, що мають економічні та геополітичні інтереси в регіоні Північної Африки.

      Увечері 26 грудня визнаний ООН уряд Лівії офіційно попросив Туреччину про військову допомогу. Мовляв, треба спільно протидіяти наступу Лівійської національної армії Халіфа Хафтара.

      30 грудня Ердоган скерував до парламенту відповідний законопроєкт – щодо надсилання турецьких військ до Лівії.

      Як відреагували у США

      США підтримують уряд Лівії. Однак втручання Туреччини у конфлікт – не підтримують.

      Пресслужба Білого дому після голосування у парламенті Туреччини оприлюднила повідомлення: "Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп застеріг турецького колегу Реджепа Таїпа Ердогана від відряджання турецьких військ до Лівії. Про це Трамп сказав під час телефонної розмови з турецьким лідером 2 січня".

      Трамп і раніше говорив, що будь-яке іноземне втручання у лівійську війну може хіба ускладнити ситуацію.

      Що відбувається у Лівії: головне

      У Лівії триває громадянська війна, у країні функціонує два уряди. Уряд у Триполі підтримує ООН, уряд у Байді, яким фактично керує генерал Хафтар, підтримує Росія (неофіційно, звісно), ОАЕ, Єгипет і Китай.

      Халіфа Хафтар намагається захопити Триполі ще з квітня 2019 року. Війська Хафтара контролюють 80% території Лівії. Ані США, до слова, ані Туреччина владу Хафтара не визнають.

      Детальніше про ситуацію в Лівії: Нова Сирія? Чим небезпечний конфлікт у Лівії

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Дональд Трамп Новини США Реджеп Ердоган Новини Туреччини Лівія Війна у Лівії
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