Турция введет войска в Ливию: Трамп срочно предостерег Эрдогана от такого шага

Парламент Турции поддержал инициативу президента Эрдогана об отправке войск в Ливию. Президент США Трамп немедленно позвонил Эрдогану и предостерег: такой шаг только усугубит ситуацию.

325 турецких депутатов выступили за посылку войск в Ливию, 184 были против. Об этом сообщило издание Anadolu .

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Почему Эрдоган хочет вмешаться в войну в Ливии

27 ноября Турция и Ливия подписали меморандум о военном сотрудничестве. В Турции считают, что имеют экономические и геополитические интересы в регионе Северной Африки.

Вечером 26 декабря признан ООН правительство Ливии официально попросил Турцию о военной помощи . Мол, надо совместно противодействовать наступлению Ливийской национальной армии Халифа Хафтара.

30 декабря Эрдоган направил в парламент соответствующий законопроект – с инициативой отправиль турецкие войска в Ливию.

Как отреагировали в США

США поддерживают правительство Ливии. Однако вмешательство Турции в конфликт – не поддерживают.

Пресс-служба Белого дома после голосования в парламенте Турции обнародовала сообщение: "Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предостерег турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана от отправки турецких войск в Ливию. Об этом Трамп сказал во время телефонного разговора с турецким лидером 2 января".

Трамп и ранее говорил, что любое иностранное вмешательство в ливийскую войну может только усугубить ситуацию.

Что происходит в Ливии: главное

В Ливии продолжается гражданская война, в стране функционирует два правительства. Правительство в Триполи поддерживает ООН, правительство в Байде, которым фактически руководит генерал Хафтар, поддерживает Россия (неофициально, конечно), ОАЭ, Египет и Китай.

Халифа Хафтар пытается захватить Триполи еще с апреля 2019 года. Войска Хафтара контролируют 80% территории Ливии. Ни США, к слову, ни Турция власть Хафтара не признают.