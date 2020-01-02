Новая Сирия? Чем опасен конфликт в Ливии

Сенсаций не произошло: в Турции принят законопроект, который позволяет отправлять военных в Ливию.

В парламенте за него проголосовали депутаты от правящей "Партии справедливости и развития" и правой "Партии национального движения". Всего за законопроект проголосовали 325 депутатов, 184 – против.

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Данный законопроект предусматривает оказание правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, признанному международным сообществом, всей необходимой военной поддержки.

Теперь остается последний шаг: подготовить и отправить официальному Триполи первые партии вооружения и военнослужащих, которые сыграют одну из ключевых ролей в решающих боях против мятежного Фельдмаршала Хафтара, на стороне которого сражаются российские наемники из ЧВК "Вагнер".

Ливийская Гражданская война все сильнее напоминает начальные этапы сирийского конфликта. В настоящий момент идет окончательное формирование противоборствующих сторон, за которым последует горячая фаза, грозящая принести целый ряд громких политических скандалов и расколов ныне существующих международных союзов.

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