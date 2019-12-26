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      Аналітик і блогер.

      Турциия угрожает вторжением в Ливию, или Стиль Эрдогана

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      Эрдоган планирует ввязаться в военный конфликт в Ливии / Фото из открытых источников

      Угрозы турецкого вторжения в Ливию постепенно растут. Эрдоган заявил, что в январе направит запрос в парламент о вводе войск в Ливию, однако ключевым фактором вторжения станет запрос из Триполи.

      Президент Турции Тайип Эрдоган намерен в январе, когда законодатели возобновят работу, направить в парламент запрос об отправке турецких военных в Ливию. Об этом он сообщил в четверг во время выступления в Анкаре, которое транслирует телеканал NTV.

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      "Как только откроется парламент, мы первым делом направим туда запрос об отправке войск. Если нам поступит соответствующее приглашение [со стороны Триполи об отправке войск], то мы его примем", – сказал он. При этом Эрдоган указал, что "в отсутствие запроса из Триполи военные никуда не поедут".

      Стиль Эрдогана – "вымучивать" нужное ему решение. Целью Турции является не вторжение в Ливию, а снижение степени угроз своему марионеточному правительству (точнее, оно марионеточное по отношению к Катару и Турции) со стороны террористических группировок "фельдмаршала" Хафтара, которого активно поддерживают наемники из России и ряда других стран. В случае, если активность террористов Хафтара будет снижена, вопрос о вторжении Турции может быть снят.

      Кроме того, турки активно прорабатывают и "план Б" – Турция намерена в срочном порядке создать частную военизированную структуру, которая получит подряд от правительства на работу за рубежом.

      Оба решения – и ввод войск в Ливию, и создание турецких "ихтамнетов" – решения прямые, а потому не очень эффективные, но Эрдоган очевидно в цейтноте, а потому времени на что-то менее очевидное у него нет. Он, конечно, пытается выторговать время, но скорее всего, ему придется отвечать на происходящее в Ливии.

      Переговоры с Путиным по ливийской теме мало что могут дать – в Ливии Кремль выступает в роли наемного подручного, инструмента Саудовской Аравии. Возможно, Путин представляет ситуацию иначе, но субъектность Кремля в происходящих сейчас на севере Африки процессах практически нулевая, а потому переговоры Эрдогана и Путина обречены на неудачу – то есть, они могут договориться о чем-то, но основные решения принимаются на более высоком уровне. Это война Катара и Саудовской Аравии, которые сами являются объектами и инструментами политики глобальных игроков. А потому все видимые участники текущих событий в Ливии работают там на аутсорсинге.

      Тем не менее турки очень не хотят прямого вмешательства в Ливию: вести сразу несколько войн – крайне рискованное занятие. Если Кремлю уже терять неего, и его авантюрные шаги продиктованы целой чередой провалов и поражений, в первую очередь на европейском направлении, то у турок позиция существенно лучше. И терять ее Эрдогану очень не хочется. Но ливийский кризис может очень серьезно подорвать эти позиции, поэтому у Эрдогана пространство решений быстро сужается. Отсюда и его во многом суетливые действия.

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      Автор: Ель Мюрид
      Теги: Публікації Новини політики Війна у Лівії Новини Туреччини Реджеп Ердоган
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