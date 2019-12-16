Напряжение между США и Турцией: при чем здесь Россия и оружие

Споры были вызваны приобретением Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400. Новый виток противостояния начался, когда Соединенные Штаты начали угрожать ввести в действие санкции Конгресса, за что может потерять авиабазы. Станет ли это реальностью, или пока это блеф, разбирался 24 канал.

Призраки холодной войны



Авиабаза Инджирлик, Турция / Фото: Getty Images

Турецкая авиабаза Инджирлик известна прежде всего тем, что на ней находятся 50 старых американских бомб В-61. Они – призрак, пережиток Холодной Войны и Кубинского Кризиса. Соединенные Штаты привезли ракеты вместе с боеголовками в Турцию, когда СССР решил сделать то же самое на Кубе. Впоследствии, кризис удалось предотвратить, ракеты забрали, но вот тактические боеголовки остались в Турции (40 из них США позже забрали).

Так они лежали на авиабазе, старели и постепенно превратились из грозного оружия сдерживания Страны Советов на просто символ присутствия США в регионе. Такие старые бомбы, хоть до сих пор являются основными для США, требуют много внимания, постоянного ухода и ремонта. После начала турецкой операции в Сирии против курдов, вопрос актуальности их хранения сейчас активно поднимается в американской экспертной и политической общности. Основной контекст – оружие уже нужно оттуда забирать. В США начали непублично разрабатывать соответствующие планы, но пока ничего конкретного (это будет второй попыткой после администрации Обамы).

США пока не может полноценно обеспечить безопасность своих бомб – несмотря на хранение в защищенных бункерах и несколько уровней защиты – из-за не очень хороших отношений с самой Турцией. Проблема заключается в самом президенте страны. Реджеп Эрдоган, в принципе, не против ядерного оружия для Турции. Частно, он сказал, что если США заберет бомбы с Инджирлика, Турция точно начнет разработку своих собственных.

К угрозам "закрыть базы США" следует относиться серьезно и учитывать их при формировании политики, поскольку существуют все признаки системного кризиса в отношениях между Турцией и "коллективным Западом", пояснил 24 каналу эксперт по Ближнему Востоку, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Учитывая единогласное решение Сената признать геноцид армян в Османской империи, вполне ожидаемым является новый виток взаимных обвинений. В ноябре этого года президент США Дональд Трамп уверял Эрдогана, что решение Сената о признании геноцида будет заблокировано, подчеркнул аналитик.

К тому же, чувствительное для турецкого истеблишмента событие накладывается на растущие в геометрической прогрессии антиамериканские настроения в самой Турции. По данным опросов, около 82% турков рассматривают США как угрозу (в сравнении около 39% считают угрозой Россию). Решение Сената США определенно добавляет масла в огонь антиамериканских настроений.

Санкции против США: блеф или реальность со стороны Анкары



"Турки не испуганы угрозами" – акция против американских санкций в Анкаре, Турция / Фото: Getty Images

Вопрос баз и их использования снова стал острым, когда Конгресс сообщил о введении санкций за наступление в Сирии и покупку ЗРК С-400. В частности, предусмотрен запрет на продажу Турции оружия. Соответствующий закон называется "Защита от конфликта со стороны Турции". Покупка российского оружия должна рассматриваться отдельно на основе CAATSA (Противостояние противникам Америки из-за санкций). Он обязывает Трампа наложить дополнительные, прописанные в этом Акте, санкции.

По мнению Игоря Семиволоса, есть несколько "камней преткновения" в отношениях Турции и США:

американский политический класс становится все более чувствительным к жестокости джихадистов-союзников Анкары. К тому же, начало операции против курдов вызвало раздражение в американских политических кругах;

главный турецкий банк "Хальбанк" страдает от американских санкций;

отказ от экстрадиции Гюлена, которого в Турции подозревают в организации провального военного переворота 2016 года;

Впрочем, кое-что уже в действии с октября: Америка исключила Турцию из программы получения F-35 и запретила турецким фирмам участвовать в выработке частей этих самолетов, объясняя, что присутствие российской военной техники позволит РФ получать новую информацию о ВВС НАТО.

Что касается С-400, то Вашингтон требует от Анкары отказаться от развертывания систем, в то время как правительство Турции настаивает на "суверенном праве" распоряжаться ракетами для своей защиты и уже близка к новому соглашению с РФ о поставках ракет. В случае начала установки, которое запланировано на весну 2020 года, не избежать широкомасштабного кризиса в отношениях как с Вашингтоном так и с НАТО, отметил Игорь Семиволос.

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Хотя позже Чавушоглу исключал всякую связь между F-35 и С-400, Анкара в целом ответила довольно жестко: страна может запретить США доступ к авиационным базам Инджирлик и/или Курейчик. О первой мы уже говорили выше, а вторая – ключевая радарная станция раннего оповещения НАТО против ракетных атак. И опять же, она имеет свою историю, потому что во времена СССР там тоже стоял подобный радар.

Если угроза Турции станет реальностью, объясняет в комментарии 24 каналу Николай Белесков, главный консультант Отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований, то боеголовки таки перевезут в Европу. Авиационных баз же Соединенным Штатам вокруг региона хватает (главные – катарская Аль-Убейд и Принца Султана в Саудовской Аравии). Единственное что, отмечает аналитик, из Турции дешевле летать, чем из Персидского Залива, а тем 600 бойцам Армии США, которые защищают нефтяные скважины в Сирии, все же нужна поддержка и защита с воздуха. Не факт, что это остановит Конгресс от голосования за санкции, но точно может стать сдерживающим фактором.

Кстати, прецедент покидания Инджирлика уже существует: в 2017 году Германия вывела оттуда свои войска, потому что немецкие депутаты не могли посещать их там. Новым местом для базирования немцы выбрали Иорданию. Показательно, что во время операции по ликвидации бывшего лидера "Исламского Государства" Абу Бакра Аль-Багдади была использована база в Ираке, а не Инджирлик, что вылилось в многочасовую поездку. Это все показывает, что несмотря на стратегическую важность, турецкая авиабаза имеет альтернативы. Беспокойство вызывает лишь то, что если американцы уйдут, на их место легко могут прийти русские. И здесь мы снова говорим о НАТО.

Турция и НАТО: сложно, но нужно



Реджеп Эрдоган, Дональд Трамп и Ангеле Меркель на встрече НАТО в Лондоне / photo: Getty Images

Турция в НАТО выглядит как сложный, но полезный сосед: вроде и вызывает проблемы, но в то же время выполняет общественно важную функцию. И вроде избавиться можно, но заменить его точно будет некем. Турция – ворота на Ближний Восток, где она, безусловно, имеет свои амбиции. Как член НАТО, она может влиять на принятие решений. На встрече по случаю 70-летия Альянса в Лондоне, президент Эрдоган пригрозил заблокировать "восточные оборонительные планы" для Польши и Балтии, если сирийских курдов, против которых Анкара ведет военную операцию, не признают террористами. Некоторые члены НАТО открыто ставили вопрос, можно ли доверять Турции "политически и стратегически" ради общей обороны южного фланга.

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Сейчас в Анкаре возмущены поддержкой курдов YPG, боевого крыла Сирийских демократических сил со стороны других членов НАТО. Сама Турция считает, что они связаны с курдами внутри их страны (Рабочая Партия Курдистана, PKK), поэтому желает зачистить от них пограничную полосу в Сирии. Хотя именно курды помогли уничтожить Халифат "Исламского Государства". Во время визита в Италию, глава МИД Мевлют Чавушоглу все перевернул: Турция только тогда примет план для Польши и Балтии, когда YPG таки объявят "террористами", а до того – компромисса нет. Лондонское согласие было "лишь жестом доброй воли" и Анкара хочет такой же план, как и Балтика и чтобы они еще и были опубликованы одновременно.

В польском ответе можно прочитать недовольство ситуацией: "От принятого в НАТО решения нет пути назад. Были приняты как польско-балтийские так и турецкие планы и сейчас мы ожидаем их выполнения. Это военное дело", – подчеркнул помощник президента Польши Кшиштоф Шерски. Обе резолюции теперь должны пройти Совет НАТО и Военный комитет.

Турция в регионе: запутанные отношения

Стало понятно, что западные лидеры теряют терпение по отношению к Турции и ее поведения. Впрочем, "османы" только используют весь региональный спектр, который им предлагается. А он включает отношения с Катаром, Россией, Сирией, Ираном, Украиной и другими, а не только с США и НАТО.

Важно отметить, что внутри спектра страны могут занимать совершенно разные позиции. Например, Турция выступает против режима Башара Асада. В то же время Россия и Иран – его главные союзники. Тегеран имеет важные торговые и энергетические отношения с Турцией, но возрастное соперничество между "османами" и "персами" за доминирование в регионе все еще ощутимо. С Россией, как уже отмечалось, у Анкары военные и политические взаимоотношения. Одновременно, Анкара не хочет доминирования РФ на Черном море, не признает аннексии Крыма.

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Турции пока сложно балансировать, но полностью разрывать отношения с кем-либо нет смысла. Эрдоган понимает важность поддержания контактов с Европой и США на том же уровне, как и с Востоком. Получается, правда, не очень и пока "турецкая галера" ощутимо дрейфует к российским берегам, усиливая позицию Владимира Путина.

Впрочем, без поддержки НАТО, Турция не сможет нивелировать угрозы с Ближнего Востока, потому что ее армия, хоть и не самая слабая, но терпела поражения, зайдя в Сирию. К тому же, она ослаблена массовой чисткой после провального военного переворота в 2016 году. И на восстановление потребуется много лет. В свою очередь, НАТО держит Турцию под "безопасностным зонтиком", которую Анкара не хочет терять. Несмотря на все конфликты внутри Альянса, ее войска проходят обучение, ее офицеры в Брюсселе получают доступ к важным данным разведки.

Понятно, что американская администрация постарается избежать этого кризиса, ища новый modus operandi в отношениях с Турцией, но ей не хватает целостной политики, что значительно ослабляет ее усилия, добавил в заключение Игорь Семиволос.