Турецко-курдское противостояние, на котором греют руки Путин и Асад – операция "Источник мира"
Маленькая победоносная война для сохранения рейтингов. Турецкая армия атаковала курдов на севере Сирии. Впоследствии турки отселили сюда своих сирийских беженцев, которые перегружают экономику страны. Операция "Источник мира", которую в октябре 2019 начал Реджеп Теип Эрдоган, стала очередной точкой кипения давнего турецко-курдского противостояния, на котором уже греют руки Асад и Владимир Путин.
Операция "Источник мира"
Турецкие войска перешли свою южную границу и вступили на территорию Северной Сирии – так стартовала военная операция "Источник мира". На Ближнем Востоке опять обострение и новые горячие точки. Под удар попали города заселены курдами, где провозглашена самостоятельная автономия Рожава.
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15 тысяч военных с турецкой стороны поддержали 14 тысяч солдат Башара аль-Асада. Вследствие двухнедельных боев поднялась новая волна беженцев. 130 тысяч человек покинули опасный регион. Анкара говорит об антитеррористической операции и подготовке так называемой "зоны безопасности".
Я обращаюсь к лидерам НАТО. Когда террористы РКК\YPG стали членами НАТО? Я этого не знал. Как это возможно? Как бы вы их не называли, а мы будем продолжать называть их террористами и пресекать их действия,
– сказал президент Турции с 2014-го г. Реджеп Тайип Эрдоган
Речь идет о территории Сирии вдоль сирийско-турецкой границы.
Турецкой армии на сирийской границе противостоят отряды самообороны курдов YPG. Которые в течение сирийской войны смогли взять эти территории под контроль и готовились к провозглашению автономии под названием Рожава.
"Фактически, после турецкого вторжения была разорвана курдская территория и сформирована часть буферной зоны на 30 километров вглубь сирийской территории", – отметил политолог Центра Исследования Африки Александр Мишин.
Противостояние турок с курдами – древнее:
Противостояние курдов с турками очень древнее. И персонально Эрдогану-политику – они, как кость в горле.
Он тоже хотел стать халифом. Но сейчас из-за курдов, которые мешают ему на пути к арабам. Поэтому он хочет пробить этот "пояс". И он, конечно, хочет разбить этих курдов, навсегда решив вопрос предоставления им какой-либо автономии,
– объяснил обозреватель международной политики Иван Яковина.
Военная операция против курдов – дополнительный аргумент, которым Анкара выжимает максимум дивидендов из затихающей сирийской войны.
"Турция удачно оказывается среди стран, которые будут принимать решения по будущему Сирии. Скорее всего, эта территория будет и впредь находиться под патронатом Турции. Это что-то вроде ОРДЛО", – привел пример Игорь Семиволос из Центра ближневосточных исследований.
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Уступая в огневой мощи регулярной турецкой армии – курды не сдаются. Эхо боев на сирийско-турецкой границе слышно на обоих полушариях. Прямо или косвенно эхо этой войны касается основных геополитических игроков планеты.
История курдов и параллели с украинцами
Курдов называют самым большим народом без своего государства. Издавна они заселяли горные территории современного юго-востока Турции, севера Сирии, а также запада Ирана, севера Ирака, в Азербайджане и Армении. Их история очень древняя.
"Курды наименее религиозны. У них все строится не на религии. В основном – они сунниты, главное у них – это этно-идентичнисть. А радикальные исламисты курдов считают неверующими", – подчеркнул Яковина.
С конца 19 века в Османскую империю приходит новое веяние – идея национализма.
Этот национализм ставил перед собой задачу – превратить пестрое население в турок с национальной идентичностью турок. Уже на тот момент начался процесс их туркизации,
– отметил Семиволос.
Все поменялось после того, как Османская Империя вступила в Первую мировую и стала частью Тройственного союза. Далее – поражение и тяжелые последствия в виде исчезновения с карты мира. Новые границы на Ближнем Востоке прокладывали Великобритания и Франция. "Значительная территория современной Турции отходила новым странам: Армении и собственно Курдистану. Возникла франко-английский специальная комиссия, которая должна біла определять границы будущего курдского государства", – сказал Семиволос.
Эти планы сорвало восстания Ататюрка. Со временем по территории курдов провели границы Турции, Сирии, Ирака и Ирана.
Получение ими собственного государства означает автоматическое отделение части Ирана, части Ирака, части Сирии и части Турции. Так как никто не хотел делиться на куски, они выступают категорчино против любых попыток курдов идти к независимости, автономии. Особенно Турция, ведь на ее территории проживает больше всего курдов, примерно 20 миллионов,
– отметил Яковина.
Изначальная идея Антанты – сделать из курдов предохранитель в новом порядке на некогда османском Ближнем Востоке сработала. В 20-х годах ХХ века власть в Турции взяли в свои руки военные. Кемаль и его команда исповедовали турецкий национализм.
"Он формировал современную политическую нацию. И в современной политической нации не было места всем образованием, племенам, внутренней автономии и тому подобному", – объяснил Семиволос.
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В 20-х годах курды неоднократно поднимали восстания. "В значительной степени эти восстания в 20-х годах вызвали большие переселения части курдов на территории Сирии", – рассказал Семиволос.
У тех кто оставался, шансов на сохранение собственной идентичности оставалось немного. Анкара придумала для курдов новое определение – горные турки
Это чем-то напоминает российскую историю, которая говорит, что нет такого народа как украинцы, украинцев придумала Австро-Венгрия. Вот в Турции примерно такая же история была. Долгое время запрещали курдский язык, курдскую историю. Все курдское было под запретом. Естественно, что курды сопротивлялись, поднимали восстания. Их называли террористами, запрещали, уничтожали,
– провел параллели Яковина.
Что известно о современной операция Турции против курдов
Турция пошла в наступление на курдов после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска. Отозвал, несмотря на то, что ранее курды вместе с американцами противостояли боевикам "Исламского государства".
Войска Турции вошли в Сирии и интенсивно обстреливают территорию курдов. Эрдоган не учитывает реакцию международного сообщества и уверял, что операцию не прекратит.
Турция же поставила своей целью "очистить" территорию северной Сирии на 32 километра вглубь от турецкой границы, чтобы потом переселить туда сирийских беженцев.
Больше о противостоянии Турции и курдов – смотрите в видео программы.