"Источник мира": Турция начала военную операцию в Сирии
По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, вооруженные силы страны начали операцию против "террористических курдских организаций и ИГИЛ на севере Сирии".
Эрдоган в своем твиттере добавил, что операция получила название "Источник мира".
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Вооруженные силы Турции вместе с сирийской национальной армией только что начали операцию "Источник мира" против террористов PKK/YPG и ИГИЛ на севере Сирии. Наша миссия – не допустить создания коридора террора вдоль нашей южной границы, а также принести мир в этот регион,
– написал Эрдоган.
Турецкий президент отметил, что в ходе операции вооруженные силы планируют нейтрализовать террористическую угрозу против Турции и создать безопасную зону, способствуя возвращению сирийских беженцев в свои дома.
Вместе с тем МИД Турции вызвало в среду посла США Дэвида Саттерфилд для ввода его в курс дела о ходе операции "Источник мира" в Сирии сообщил телеканал CNN Turk.
Турецкие войска начали пересечение сирийской границы с самого утра среды, 9 октября. Перед этим президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил о наступлении на сирийских курдов, а Турция начала стягивать свои войска к границе.
Почему Турция начала операцию против курдов и какой конфликт с США возник на этой почве?
Эрдоган заявил о проведении операции против сирийских курдов еще в декабре 2018 года. Тогда Турция и США призвали к установлению 32-километровой "зоны безопасности" на севере Сирии.
Впрочем после самого заявления Эрдогана о военной операции президент США Дональд Трамп заявил о выводе из Сирии американских войск, а Эрдоган отложил проведение операции против курдов.
Уже в начале октября Турция таки решила осуществить наступление на сирийских курдов и начала стягивать к границе собственные войска. В ответ Трамп заявил, что в случае "неправильного" поведения Эрдогана в Сирии, он разрушит экономику Турции.