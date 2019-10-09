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      "Источник мира": Турция начала военную операцию в Сирии

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      Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" в Сирии
      Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" в Сирии / АР

      По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, вооруженные силы страны начали операцию против "террористических курдских организаций и ИГИЛ на севере Сирии".

      Эрдоган в своем твиттере добавил, что операция получила название "Источник мира".

      К слову: В России объявили, что война в Сирии завершилась

      Вооруженные силы Турции вместе с сирийской национальной армией только что начали операцию "Источник мира" против террористов PKK/YPG и ИГИЛ на севере Сирии. Наша миссия – не допустить создания коридора террора вдоль нашей южной границы, а также принести мир в этот регион,
      – написал Эрдоган.

      Турецкий президент отметил, что в ходе операции вооруженные силы планируют нейтрализовать террористическую угрозу против Турции и создать безопасную зону, способствуя возвращению сирийских беженцев в свои дома.

      Вместе с тем МИД Турции вызвало в среду посла США Дэвида Саттерфилд для ввода его в курс дела о ходе операции "Источник мира" в Сирии сообщил телеканал CNN Turk.

      Турецкие войска начали пересечение сирийской границы с самого утра среды, 9 октября. Перед этим президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил о наступлении на сирийских курдов, а Турция начала стягивать свои войска к границе.

      Почему Турция начала операцию против курдов и какой конфликт с США возник на этой почве?

      Эрдоган заявил о проведении операции против сирийских курдов еще в декабре 2018 года. Тогда Турция и США призвали к установлению 32-километровой "зоны безопасности" на севере Сирии.

      Впрочем после самого заявления Эрдогана о военной операции президент США Дональд Трамп заявил о выводе из Сирии американских войск, а Эрдоган отложил проведение операции против курдов.

      Уже в начале октября Турция таки решила осуществить наступление на сирийских курдов и начала стягивать к границе собственные войска. В ответ Трамп заявил, что в случае "неправильного" поведения Эрдогана в Сирии, он разрушит экономику Турции.

      blog_ava
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости политики Война в Сирии Реджеп Эрдоган Новости Турции
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