Турция уже перебрасывает свои войска в Сирию
Турецкие войска начали пересечение сирийской границы. Перед этим президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил о наступлении на сирийских курдов, а Турция начала стягивать свои войска к границе.
С самого утра среды, 9 октября, небольшая группа турецких военных вошла в Сирию, сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника, который остался неназванным.
К слову: В России объявили, что война в Сирии завершилась
Военные пересекли границу неподалеку от Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, откуда вскоре и начнется более широкое наступление. Первая группа турецких войск должна обеспечить подготовку к нему.
Целью турецкого наступления является отражение курдских боевиков, которые контролируют приграничную территорию. Зато курды призвали своих бойцов отправляться к границе для защиты региона.
Почему Турция начинает операцию против курдов и какой конфликт с США возник на этой почве?
Эрдоган заявил о проведении операции против сирийских курдов еще в декабре 2018 года. Тогда Турция и США призвали к установлению 32-километровой "зоны безопасности" на Севере Сирии.
Впрочем после самого заявления Эрдогана о военной операции президент США Дональд Трамп заявил о выводе из Сирии американских войск, а Эрдоган отложил проведение операции против курдов.
Уже в начале октября Турция таки решила осуществить наступление на сирийских курдов и начала стягивать к границе свои войска. В ответ Трамп заявил, что в случае "неправильного" поведения Эрдогана в Сирии, он разрушит экономику Турции.