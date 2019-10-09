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      Турция уже перебрасывает свои войска в Сирию

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      Первая группа турецких военных пересекла сирийскую границу
      Первая группа турецких военных пересекла сирийскую границу / straitstimes.com

      Турецкие войска начали пересечение сирийской границы. Перед этим президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил о наступлении на сирийских курдов, а Турция начала стягивать свои войска к границе.

      С самого утра среды, 9 октября, небольшая группа турецких военных вошла в Сирию, сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника, который остался неназванным.

      К слову: В России объявили, что война в Сирии завершилась

      Военные пересекли границу неподалеку от Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, откуда вскоре и начнется более широкое наступление. Первая группа турецких войск должна обеспечить подготовку к нему.

      Целью турецкого наступления является отражение курдских боевиков, которые контролируют приграничную территорию. Зато курды призвали своих бойцов отправляться к границе для защиты региона.

      Почему Турция начинает операцию против курдов и какой конфликт с США возник на этой почве?

      Эрдоган заявил о проведении операции против сирийских курдов еще в декабре 2018 года. Тогда Турция и США призвали к установлению 32-километровой "зоны безопасности" на Севере Сирии.

      Впрочем после самого заявления Эрдогана о военной операции президент США Дональд Трамп заявил о выводе из Сирии американских войск, а Эрдоган отложил проведение операции против курдов.

      Уже в начале октября Турция таки решила осуществить наступление на сирийских курдов и начала стягивать к границе свои войска. В ответ Трамп заявил, что в случае "неправильного" поведения Эрдогана в Сирии, он разрушит экономику Турции.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Дональд Трамп Реджеп Эрдоган Война в Сирии Новости Турции
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