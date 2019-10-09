15:29
9 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін на небі. Хто отруїв Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:34, 8 жовтня
      Вєсті.UA: Джим Керрі в команді Порошенка. Український Аль Капоне
      Вєсті.UA
      20:10, 8 жовтня
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК

      Туреччина вже перекидає свої війська до Сирії

      321 Читать новость на русском
      Перша група турецьких військових перетнула сирійський кордон
      Перша група турецьких військових перетнула сирійський кордон / straitstimes.com

      Турецькі війська розпочали перетин сирійського кордону. Перед цим президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив про наступ на сирійських курдів, а Туреччина розпочала стягувати свої війська до кордону.

      З самого ранку середи, 9 жовтня, невелика група турецьких військових увійшла у Сирію, повідомляє Bloomberg з посиланням на турецького чиновника, який залишився неназваним.

      До слова: В Росії оголосили, що війна в Сирії завершилась

      Військові перетнули кордон неподалік від Таль-Абьяд та Рас-ель-Айн на північному сході Сирії, звідки невдовзі і почнеться більш широкий наступ. Перша група турецьких військ має забезпечити підготовку до нього.

      Метою турецького наступу є відбиття курдських бойовиків, які контролюють прикордонну територію. Натомість курди закликали своїх бійців відправлятися до кордону для захисту регіону.

      Чому Туреччина починає операцію проти курдів та який конфлікт зі США виник на цьому підґрунті?

      Ердоган заявив про проведення операції проти сирійських курдів ще у грудні 2018 року. Тоді Туреччина і США закликали до встановлення 32-кілометрової "зони безпеки" на Півночі Сирії.

      Втім після самої заяви Ердогана про військову операцію президент США Дональд Трамп заявив про виведення з Сирії американських військ, а Ердоган відклав проведення операції проти курдів.

      Вже на початку жовтня Туреччина таки вирішила здійснити наступ на сирійських курдів та розпочала стягувати до кордону власні війська. У відповідь Трамп заявив, що у випадку "неправильної" поведінки Ердогана у Сирії, він зруйнує економіку Туреччини.

      blog_ava
      "Бери пий, це не хабар, не соромся": Дубінський насміхався з журналіста – відео
      сьогодні
      7741
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини Туреччини Війна у Сирії Реджеп Ердоган Дональд Трамп
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Монополізація вулиці: як націоналісти "відкушують" електоральний пиріг Порошенка
      сьогодні , 15:00 Монополізація вулиці: як націоналісти "відкушують" електоральний пиріг Порошенка
      Наталя Ромашова 231
      20 років матчу Росія – Україна: день, коли Шевченко змусив замовчати "Лужники"
      сьогодні , 13:30 20 років матчу Росія – Україна: день, коли Шевченко змусив замовчати "Лужники"
      Вісент Луїс 1164
      Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      7 жовтня , 10:00 Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      2613
      Викрадений будинок та шокуючі суми: які наслідки для суддів-хабарників
      сьогодні , 13:00 Викрадений будинок та шокуючі суми: які наслідки для суддів-хабарників
      Роман Маселко 643
      МВФ или Коломойский: что выберет новая власть
      сьогодні , 12:06 МВФ или Коломойский: что выберет новая власть
      Сергій Фурса 667
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук