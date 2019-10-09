Туреччина вже перекидає свої війська до Сирії

Турецькі війська розпочали перетин сирійського кордону. Перед цим президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив про наступ на сирійських курдів, а Туреччина розпочала стягувати свої війська до кордону.

З самого ранку середи, 9 жовтня, невелика група турецьких військових увійшла у Сирію, повідомляє Bloomberg з посиланням на турецького чиновника, який залишився неназваним.

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Військові перетнули кордон неподалік від Таль-Абьяд та Рас-ель-Айн на північному сході Сирії, звідки невдовзі і почнеться більш широкий наступ. Перша група турецьких військ має забезпечити підготовку до нього.

Метою турецького наступу є відбиття курдських бойовиків, які контролюють прикордонну територію. Натомість курди закликали своїх бійців відправлятися до кордону для захисту регіону.

Чому Туреччина починає операцію проти курдів та який конфлікт зі США виник на цьому підґрунті?

Ердоган заявив про проведення операції проти сирійських курдів ще у грудні 2018 року. Тоді Туреччина і США закликали до встановлення 32-кілометрової "зони безпеки" на Півночі Сирії.

Втім після самої заяви Ердогана про військову операцію президент США Дональд Трамп заявив про виведення з Сирії американських військ, а Ердоган відклав проведення операції проти курдів.

Вже на початку жовтня Туреччина таки вирішила здійснити наступ на сирійських курдів та розпочала стягувати до кордону власні війська. У відповідь Трамп заявив, що у випадку "неправильної" поведінки Ердогана у Сирії, він зруйнує економіку Туреччини.