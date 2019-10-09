"Джерело миру": Туреччина розпочала військову операцію в Сирії

За словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, збройні сили країни почали операцію проти "терористичних курдських організацій та ІДІЛ на півночі Сирії".

Ердоган у своєму твітері додав, що операція отримала назву "Джерело миру".

До слова: В Росії оголосили, що війна в Сирії завершилась

Збройні сили Туреччини разом із сирійською національною армією щойно розпочали операцію "Джерело миру" проти терористів PKK/YPG та ІДІЛ на півночі Сирії. Наша місія – не допустити створення коридору терору вздовж нашого південного кордону, а також принести мир у цей регіон,

– написав Ердоган.

HERKES İÇİN ÖZGÜRLÜK…

HERKES İÇİN BARIŞ…

HERKES İÇİN REFAH…

HERKES İÇİN ADALET…

HERKES İÇİN HUZURLU VE GÜVENLİ BİR GELECEK... pic.twitter.com/RqtKIKaau5 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 24, 2019

Турецький президент зазначив, що в ході операції збройні сили планують нейтралізувати терористичну загрозу проти Туреччини та створити безпечну зону, сприяючи поверненню сирійських біженців до своїх домівок.

Разом з тим МЗС Туреччини викликало в середу посла США Девіда Саттерфілд для введення його в курс справи про хід операції "Джерело миру" в Сирії повідомив телеканал CNN Turk.

Турецькі війська розпочали перетин сирійського кордону з самого ранку середи, 9 жовтня. Перед цим президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив про наступ на сирійських курдів, а Туреччина розпочала стягувати свої війська до кордону.

Чому Туреччина почала операцію проти курдів та який конфлікт зі США виник на цьому підґрунті?

Ердоган заявив про проведення операції проти сирійських курдів ще у грудні 2018 року. Тоді Туреччина і США закликали до встановлення 32-кілометрової "зони безпеки" на Півночі Сирії.

Втім після самої заяви Ердогана про військову операцію президент США Дональд Трамп заявив про виведення з Сирії американських військ, а Ердоган відклав проведення операції проти курдів.

Вже на початку жовтня Туреччина таки вирішила здійснити наступ на сирійських курдів та розпочала стягувати до кордону власні війська. У відповідь Трамп заявив, що у випадку "неправильної" поведінки Ердогана у Сирії, він зруйнує економіку Туреччини.