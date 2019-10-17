Трамп подарил Сирию Путину

На прошлой неделе 7 октября российский диктатор Владимир Путин отмечал свой день рождения. Ему подарили много всяких подарков, но лучший он получил из Вашингтона – от своего старого кореша и подельника Дональда Трампа. Президент США в этот день распорядился вывести из северо-восточных районов Сирии американский контингент – примерно тысячу спецназовцев, которых 5 лет назад отправил туда еще Обама.

Это решение стало исполнением самых тайных, диких и необузданных мечтаний не только самого Путина, так и двух его друзей: турецкого султана Реджепа Тайипа Эрдогана и иранского шаха Хасана Рухани.

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Сейчас объясню, как так вышло, но сначала хочу отметить: эта троица – Путин, Эрдоган и Рухани – совсем недавно – меньше месяца назад – встречались в Анкаре и обсуждали, как осуществить свою мечту и выгнать США из Сирии. Судя по всему, что-то толковое они придумали: Трамп приказал своим войскам эвакуироваться сразу после телефонного разговора с турецким лидером Эрдоганом. Что он там наговорил Трампу, мы уже не узнаем.



Русани, Путин, Эрдоган

Однако есть информация, что президент США принял решение "спонтанно и инстинктивно" под занавес своего разговора с турком. Я вполне допускаю, что тот просто предложил сделать Путину подарок на день рождения, и Трамп согласился.

Как бы то ни было, осмелюсь заявить, что вывод американских войск из Сирии – это самое тупое и вредное внешнеполитическое решение США с 2003 года. Тогда, если кто не помнит, Джордж Буш младший начал войну в Ираке, которая обернулась бессчетными несчастьями, бедами, колоссальными финансовыми и человеческими потерями, а также появлением ИГИЛа и т.д.

Почему вывод войск – ошибка

На этот раз последствия решения американского президента могут оказаться еще более мрачными. Смотрите: американские войска размещены в более чем ста странах мира. Там есть и большие военные базы, и малые – это сейчас не очень важно. Важно то, что довольно скромная тысяча, размещенная в Сирии, была, пожалуй, самым полезным американским контингентом в мире.

Смотрите, что делали американские войска, размещенные в Сирии:

► Служила предохранителем от возрождения в Сирии Исламского государства, разбитого курдами и американской авиацией.

► Защищала своих союзников курдов от нападения со стороны Турции, которая их люто ненавидит.

► Не давала иранцам осуществить их главную геостратегическую задачу – построить "шиитских полумесяц". Это контролируемый шиитами наземный транспортный коридор из Ирана через Ирак в Сирию и Ливан – к Средиземному морю и израильской границе.

► Одновременно эта тысяча не давала армии Башара Асада и россиянам добраться до нефтяных месторождений восточной Сирии. Помните, полтора года назад американцы в щепы разнесли колонну российских наемников из "Вагнера", которые хотели захватить эти месторождения? Вот это оно.

► Американцы не давали любой из всех перечисленных начать какой-то геноцид и снова наводнить Европу беженцами.

► Ну и главное – эта тысяча создавала у всех ощущение присутствия там США. Не давала местным силам и их покровителям совсем уж распоясаться и "уйти в отрыв".

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Итак, американцы прямо защищали прозападных курдов и косвенно – Израиль с Европой. При этом они не давали поднять голову террористами ИГИЛа, турецким исламистам, российским наемникам, головорезам Башара Асада и стражам Исламской революции из Ирана. Но тут появился Трамп и в день рождения Путина вывел свои войска из Сирии. Это жесточайший удар по интересам США и огромная помощь Турции, России и Ирану.

Что говорят союзники США

Союзники США пришли в шоковое состояние. Курды, которые вынесли основную тяжесть войны против ИГИЛа, говорят, что Трамп бросил их на уничтожение туркам.

Израиль удивлен и возмущен не меньше. Там все понимают, что Трамп фактически позволил Ирану построить шоссе от Тегерана к Голанским высотам. Теперь по этому шоссе к израильской границе бесконечным потоком поедут войска, оружие и боеприпасы. Новая война против "Хизбаллы" стала для Израиля абсолютно неизбежной.

Все остальные союзники США в мире не верят своим глазам. Оказывается, теперь Вашингтон совершенно открыто, на глазах у всего мира кидает своих военных союзников на произвол судьбы! Что теперь думать странам НАТО, например? Трамп и их Путину на день рождения подарят? Кто его знает?!

Последствия вывода войск

Тем временем Турция немедленно начала наступление на курдов, которых мечтает выбить из северной Сирии и заселить ее беженцами-арабами, живущими сейчас на юге Турции. Вообще-то это называется "этническая чистка", но на такие мелочи уже никто внимания не обращает.

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В авагнарде турецкой армии идут абсолютно отмороженные отряды сирийских исламистов. Они отпускают из тюрем боевиков Исламского государства и расстреливают всех, кто выступает за свободу, демократию и светское правление. Они жестоко расстреляли 35-летюнюю курдскую женщину-политику Эврин Халаф, которая была главой партии "Сирия Будущего". Халаф выступала за автономию Курдистана и создание там не исламского, а демократического государства, типа какой-нибудь Чехии или Бельгии. Конечно же, ее за это казнили.



Эврин Халаф

Курды, понимая, что турки идут их просто вырезать, были вынуждены просить помощи у правительства Сирии. Башар Асад согласился. Таким образом, нефтяные месторождения, которые освобождали от ИГИЛа курды, без боя отойдут Асаду и Путину. Курды заплатят ими за свою жизнь.



Турки планируют оттеснить курдов более чем на 30 километров вглубь Сирии / Фото Getty Images

Больше о войне в Сирии – читайте здесь.

Ну а Иран после ухода американцев и ослабления курдов получит возможность соединить шиитские земли Сирии и Ирака и закончить свой мега-проект "Шиитского полумесяца". Ради этого Тегеран десятилетиями терпел войны, санкции и унижения. Но все-таки добился своего. Теперь он получил непосредственный выход к Средиземному морю и Европе, а также к наземной границе своего главного врага – Израиля. Что там скоро начнется – даже представить страшно.

Но и это еще не все. Исламское государство не появилось из ничего. До него была "Аль-Каида", а до нее – множество других радикальных групп. После турецкого освобождения из курдских тюрем, эти люди наверняка придумают еще какую-то форму радикального исламистского движения. Они соберутся с силами и снова начнут устраивать теракты – как в своем регионе, так и на Западе – в Европе и США. По другому они просто не умеют, это смысл их жизни.

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Сказать "спасибо" за все это нам надо будет Дональду Трампу, который своими руками уничтожил десятилетия американской политики на Ближнем Востоке. Владимр Путин уже пользуется этим. В эти дни он находится на Аравийском полуострове – в Саудовской Аравии и ОАЭ, где обсуждает с местными правителями будущее региона. С Трампом, который всех кидает, они говорить уже не хотят. Они ему просто не верят.

Есть ли надежда

Но во всей этой истории есть все-таки лучик надежды. Месяц назад, 13 сентября, я тут рассказывал об увольнении главного "ястреба" в команде Трампа – советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Видео: блог о том, как Трамп хотел закончить 18-летнию войну с "Талибаном"



И вы знаете, похоже, что так и получилось. Только вот Болтон – человек смелый, независимый, и по-настоящему "отбитый". Он не книгу сел писать. По некоторым данным из Вашингтона, именно он стал одним из информаторов, которые официально пожаловались в Конгресс на Дональда Трампа после его телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Если эта информация подтвердится, если выяснится, что жестокий и безжалостный Болтон взял на себя труд избавить Америку от Дональда Трампа, то нынешнему президенту США придется очень тяжело. На всякий случай напомню: в начале 2000-х имменно Болтон пообещал избавить мир от Саддама Хусейна. И вы знаете, у него получилось.