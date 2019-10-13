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      У Сирії повідомили про вбивство турецькими союзниками курдської політикині

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      Турецькі союзники у Сирії вбили курдську політикиню Геврин Халаф
      Турецькі союзники у Сирії вбили курдську політикиню Геврин Халаф / syria.liveuamap.com

      "Сирійські демократичні сили", які очолюють курди, заявили, що підтримувані Туреччиною війська вбили курдську політикиню Геврин Халаф. За словами турецьких противників, жінка стала однією з 9 цивільних, убитих у суботу, 12 жовтня.

      Натомість повстанці усі звинувачення відкидували, запевняючи, що вони не просунулися настільки глибоко в середину території Сирії, повідомляє видання Haaretz.

      До слова: Макрон закликав Трампа зупинити турецький наступ на Сирію

      Геврин Халаф, про вбивство якої мовиться, була співголовою політичної партії "Сирія майбутнього". Повстанці буцімто атакували автомобіль, у якому їхала політикиня, та розстріляли його.

      На інформацію про вбивство Геврин Халаф уже відреагували у США. Там заявили, що ця інформація є "вкрай тривожною", як і повідомлення про захоплення декількох бійців "Сирійських демократичних сил".

      Розстріляне авто, в якому їхала Геврин Халаф: дивіться фото

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Туреччини Новини США Війна у Сирії
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