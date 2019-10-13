У Сирії повідомили про вбивство турецькими союзниками курдської політикині

"Сирійські демократичні сили", які очолюють курди, заявили, що підтримувані Туреччиною війська вбили курдську політикиню Геврин Халаф. За словами турецьких противників, жінка стала однією з 9 цивільних, убитих у суботу, 12 жовтня.

Натомість повстанці усі звинувачення відкидували, запевняючи, що вони не просунулися настільки глибоко в середину території Сирії, повідомляє видання Haaretz.

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Геврин Халаф, про вбивство якої мовиться, була співголовою політичної партії "Сирія майбутнього". Повстанці буцімто атакували автомобіль, у якому їхала політикиня, та розстріляли його.

На інформацію про вбивство Геврин Халаф уже відреагували у США. Там заявили, що ця інформація є "вкрай тривожною", як і повідомлення про захоплення декількох бійців "Сирійських демократичних сил".

Розстріляне авто, в якому їхала Геврин Халаф: дивіться фото