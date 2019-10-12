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      Макрон закликав Трампа зупинити турецький наступ на Сирію

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      Макрон просить Трампа вплинути на Туреччину через сирійський наступ
      Макрон просить Трампа вплинути на Туреччину через сирійський наступ / vanityfair.com

      Президент Франції Еммануель Макрон закликав свого американського колегу Дональда Трампа зупинити турецьку наступальну операцію на Сирію. Він наголосив, що найперше потрібно запобігти будь-якому відродженню ІДІЛ в регіоні.

      Так само потрібно підтримати тих, хто підтримував демократичні війська у боротьбі проти терористів, та захистити цивільне населення, підкреслив Макрон у телефонній розмові. Про це повідомляє видання Le Figaro.

      До слова: Туреччина встановила контроль за 20 населеними пунктами у Сирії

      Саме через цю мету французький президент наголосив на необхідності якнайшвидше зупинити турецький наступ на Сирію.

      До слова, турецькі війська з 11 жовтня посилили обстріли курдів на півночі Сирії, а турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не має наміру призупиняти наступ, попри попередження Сполучених Штатів.

      Реакція світової спільноти на наступ Туреччини

      У США операцію не схвалили. Сенатор США Ліндсі Грем раніше анонсував "руйнівні санкції" проти Туреччини у разі наступу її військових на півночі Сирії.

      Не залишилася осторонь і Європа. Зокрема, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер закликав Ердогана зупинити військову операцію в Сирії, а також наголосив: ЄС не платитиме за турецький план.

      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину уникати дій, які можуть погіршити ситуацію в регіоні, та зазначив, що альянс розраховує на її стриманість. Водночас він вважає, що Туреччина має підстави непокоїтися за власну безпеку, оскільки піддалася терористичним атакам.

      В ООН традиційно висловили занепокоєння та закликали уникати насильства. Також представник пресслужби організації Фархан Хак заявив, що конфлікт у Сирії неможливо вирішити військовим шляхом.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Дональд Трамп Новини Туреччини Війна у Сирії Еммануель Макрон Новини політики Новини США Новини Франції
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