Макрон закликав Трампа зупинити турецький наступ на Сирію

Президент Франції Еммануель Макрон закликав свого американського колегу Дональда Трампа зупинити турецьку наступальну операцію на Сирію. Він наголосив, що найперше потрібно запобігти будь-якому відродженню ІДІЛ в регіоні.

Так само потрібно підтримати тих, хто підтримував демократичні війська у боротьбі проти терористів, та захистити цивільне населення, підкреслив Макрон у телефонній розмові. Про це повідомляє видання Le Figaro.

До слова: Туреччина встановила контроль за 20 населеними пунктами у Сирії

Саме через цю мету французький президент наголосив на необхідності якнайшвидше зупинити турецький наступ на Сирію.

До слова, турецькі війська з 11 жовтня посилили обстріли курдів на півночі Сирії, а турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не має наміру призупиняти наступ, попри попередження Сполучених Штатів.

Реакція світової спільноти на наступ Туреччини

У США операцію не схвалили. Сенатор США Ліндсі Грем раніше анонсував "руйнівні санкції" проти Туреччини у разі наступу її військових на півночі Сирії.

Не залишилася осторонь і Європа. Зокрема, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер закликав Ердогана зупинити військову операцію в Сирії, а також наголосив: ЄС не платитиме за турецький план.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину уникати дій, які можуть погіршити ситуацію в регіоні, та зазначив, що альянс розраховує на її стриманість. Водночас він вважає, що Туреччина має підстави непокоїтися за власну безпеку, оскільки піддалася терористичним атакам.

В ООН традиційно висловили занепокоєння та закликали уникати насильства. Також представник пресслужби організації Фархан Хак заявив, що конфлікт у Сирії неможливо вирішити військовим шляхом.