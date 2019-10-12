Макрона призвал Трампа остановить турецкое наступление на Сирию

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал своего американского коллегу Дональда Трампа остановить турецкую наступательную операцию на Сирию. Он отметил, что в первую очередь нужно предотвратить любое возрождение ИГИЛ в регионе.

Так же нужно поддержать тех, кто поддерживал демократические войска в борьбе против террористов, и защитить гражданское население, подчеркнул Макрон в телефонном разговоре. Об этом сообщает издание Le Figaro.

К слову: Турция установила контроль над 20 населенными пунктами в Сирии

Именно из-за этих целей французский президент отметил необходимость как можно быстрее остановить турецкое наступление на Сирию.

К слову, турецкие войска с 11 октября усилили обстрелы курдов на севере Сирии, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен приостанавливать наступление, несмотря на предупреждения Соединенных Штатов.

Реакция мирового сообщества на наступление Турции

В США операцию не одобрили. Сенатор США Линдси Грэм ранее анонсировал "разрушительные санкции" против Турции в случае наступления ее военных на север Сирии.

Не осталась в стороне и Европа. В частности, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Эрдогана остановить военную операцию в Сирии, а также подчеркнул: ЕС не будет платить за турецкий план.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию в регионе, и отметил, что альянс рассчитывает на ее сдержанность. В то же время он считает, что Турция имеет основания беспокоиться за свою безопасность, поскольку подверглась террористическим атакам.

В ООН традиционно выразили обеспокоенность и призвали избегать насилия. Также представитель пресс-службы организации Фархан Хак заявил, что конфликт в Сирии невозможно решить военным путем.