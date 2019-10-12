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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Турция установила контроль за 20 населенными пунктами в Сирии

      6 Читати новину українською
      Турецкие войска установили контроль за центром сирийского города Рас-эль-Айн
      Турецкие войска установили контроль за центром сирийского города Рас-эль-Айн / dailysabah.com

      Турецкая армия совместно с сирийской оппозицией освободили от террористов и установили контроль за 20 населенными пунктами в Сирии. Среди захваченных населенных пунктов и пограничный город Рас-эль-Айн.

      Турецкие войска также установили контроль за шоссе между провинциальным центром Хасаке и городом Кобани, сообщает арабский телеканал Ad-Hadath.

      Интересно: Турецкие военные обстреляли спецназовцев США в Сирии, – СМИ

      Кроме того, им удалось захватить блокпост на пересечении дорог, идущих в города Телль-Тамер, Айн-Иса и Ракка.

      Издание Anadolu также сообщило, что в результате интенсивных ударов авиации и артиллерии турецким войскам удалось установить контроль за центром города Рас-эль-Айн

       

      Что известно о военной операции Турции в Сирии?Турция пошла в наступление на курдов после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска, которые боролись совместно с курдами против террористов. Сейчас войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию последнего анклава курдов.

      Отметим, что пока неизвестно точно, сколько турецких военных перебросили на территорию Сирии. Несколько населенных пунктов подверглись ударам с воздуха и артиллерии, что заставило тысячи мирных жителей покинуть свои дома. Как известно, погибли по меньшей мере семь гражданских, двое из них дети. По меньшей мере 19 человек пострадали, в том числе четверо детей.

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Турции Война в Сирии Новости политики
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