Турция установила контроль за 20 населенными пунктами в Сирии

Турецкая армия совместно с сирийской оппозицией освободили от террористов и установили контроль за 20 населенными пунктами в Сирии. Среди захваченных населенных пунктов и пограничный город Рас-эль-Айн.

Турецкие войска также установили контроль за шоссе между провинциальным центром Хасаке и городом Кобани, сообщает арабский телеканал Ad-Hadath.

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Кроме того, им удалось захватить блокпост на пересечении дорог, идущих в города Телль-Тамер, Айн-Иса и Ракка.

Издание Anadolu также сообщило, что в результате интенсивных ударов авиации и артиллерии турецким войскам удалось установить контроль за центром города Рас-эль-Айн

Что известно о военной операции Турции в Сирии?Турция пошла в наступление на курдов после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска, которые боролись совместно с курдами против террористов. Сейчас войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию последнего анклава курдов.



Отметим, что пока неизвестно точно, сколько турецких военных перебросили на территорию Сирии. Несколько населенных пунктов подверглись ударам с воздуха и артиллерии, что заставило тысячи мирных жителей покинуть свои дома. Как известно, погибли по меньшей мере семь гражданских, двое из них дети. По меньшей мере 19 человек пострадали, в том числе четверо детей.