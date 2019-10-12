Турецкие военные обстреляли спецназовцев США в Сирии, – СМИ
На севере Сирии, в районе Кобан, под обстрел попала полевая военная база американского спецназа. По данным курдской разведки артиллерийский обстрел осуществили турецкие военные.
В Пентагоне считают виновными в обстреле своей базы военно-воздушные силы Турции, сообщает издание Newsweek.
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Представитель Пентагона заявил, что "обстрелы турецкими войсками были настолько тяжелыми, что военнослужащие США рассматривали возможность ответного огня в целях самообороны".
Американские военные подняли в воздух авиацию и приготовились нанести ответный удар, однако атака быстро закончилась.
В ответ на сообщение издания Министерство обороны Турции опубликовало заявление, в котором отрицает, причастность своих военных к нападению на американские позиции
В ведомстве заверили, что турецкие позиции, расположенные в километре от смотровой пункта армейцев США, были атакованы минометным огнем со стороны боевиков и вынуждены были нанести ответный удар.
Турция не открывала огонь по смотровой пункте США. Все меры предосторожности были приняты к открытию огня с целью предотвращения всякого вреда для базы США. В качестве меры пресечения мы прекратили огонь после получения информации от США. Мы решительно отвергаем утверждение о том, что силы США или Коалиции были обстреляны,
– говорится в тексте заявления.
Что известно о наступлении Турции на сирийских курдов?
Турция пошла в наступление на курдов из-за того, что Трамп отозвал из Сирии американские войска, которые боролись совместно с курдами против террористов. Сейчас войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию последнего анклава курдов.
Отметим, что пока неизвестно точно, сколько турецких военных перебросили на территорию Сирии. Несколько населенных пунктов подверглись ударам с воздуха и артиллерии, что заставило тысячи мирных жителей покинуть свои дома. Как известно, погибли по меньшей мере семь гражданских, двое из них дети. По меньшей мере 19 человек пострадали, в том числе четверо детей.
Реакция мирового сообщества на наступление Турции
В США операцию не одобрили. Сенатор США Линдси Грэм ранее анонсировал "разрушительные санкции" против Турции в случае наступления ее военных на севере Сирии. После того, как наступление таки произошло, в Штатах сообщили, что разработка закона о санкциях завершилась 9 октября.
Не осталась в стороне и Европа. В частности, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Эрдогана остановить военную операцию в Сирии, а также подчеркнул: ЕС не будет платить за турецкий план.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию в регионе, и отметил, что альянс рассчитывает на ее сдержанность. В то же время он считает, что Турция имеет основания опасаться за собственную безопасность, поскольку подверглась террористическим атакам.
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В ООН традиционно выразили обеспокоенность и призвали избегать насилия. Также представитель пресс-службы организации Фархан Хак заявил, что конфликт в Сирии невозможно решить военным путем.
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