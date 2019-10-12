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      Турецкие военные обстреляли спецназовцев США в Сирии, – СМИ

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      Турция опровергла причастность к обстрелу
      Турция опровергла причастность к обстрелу / Twitter @RestitutorOrien

      На севере Сирии, в районе Кобан, под обстрел попала полевая военная база американского спецназа. По данным курдской разведки артиллерийский обстрел осуществили турецкие военные.

      В Пентагоне считают виновными в обстреле своей базы военно-воздушные силы Турции, сообщает издание Newsweek.

      К теме: США пригрозили Турции жесткими санкциями за военную операцию в Сирии

      Представитель Пентагона заявил, что "обстрелы турецкими войсками были настолько тяжелыми, что военнослужащие США рассматривали возможность ответного огня в целях самообороны".

      Американские военные подняли в воздух авиацию и приготовились нанести ответный удар, однако атака быстро закончилась.

      В ответ на сообщение издания Министерство обороны Турции опубликовало заявление, в котором отрицает, причастность своих военных к нападению на американские позиции

      В ведомстве заверили, что турецкие позиции, расположенные в километре от смотровой пункта армейцев США, были атакованы минометным огнем со стороны боевиков и вынуждены были нанести ответный удар.

      Турция не открывала огонь по смотровой пункте США. Все меры предосторожности были приняты к открытию огня с целью предотвращения всякого вреда для базы США. В качестве меры пресечения мы прекратили огонь после получения информации от США. Мы решительно отвергаем утверждение о том, что силы США или Коалиции были обстреляны,
      – говорится в тексте заявления.

      Что известно о наступлении Турции на сирийских курдов?

      Турция пошла в наступление на курдов из-за того, что Трамп отозвал из Сирии американские войска, которые боролись совместно с курдами против террористов. Сейчас войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию последнего анклава курдов.

      Отметим, что пока неизвестно точно, сколько турецких военных перебросили на территорию Сирии. Несколько населенных пунктов подверглись ударам с воздуха и артиллерии, что заставило тысячи мирных жителей покинуть свои дома. Как известно, погибли по меньшей мере семь гражданских, двое из них дети. По меньшей мере 19 человек пострадали, в том числе четверо детей.

      Реакция мирового сообщества на наступление Турции

      В США операцию не одобрили. Сенатор США Линдси Грэм ранее анонсировал "разрушительные санкции" против Турции в случае наступления ее военных на севере Сирии. После того, как наступление таки произошло, в Штатах сообщили, что разработка закона о санкциях завершилась 9 октября.

      Не осталась в стороне и Европа. В частности, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Эрдогана остановить военную операцию в Сирии, а также подчеркнул: ЕС не будет платить за турецкий план.

      Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию в регионе, и отметил, что альянс рассчитывает на ее сдержанность. В то же время он считает, что Турция имеет основания опасаться за собственную безопасность, поскольку подверглась террористическим атакам.

      Читайте также: Не помогли во Второй мировой: Трамп объяснил, почему США не будут защищать курдов

      В ООН традиционно выразили обеспокоенность и призвали избегать насилия. Также представитель пресс-службы организации Фархан Хак заявил, что конфликт в Сирии невозможно решить военным путем.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Война в Сирии Новости США Новости Турции
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