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      США пригрозили Турции жесткими санкциями за военную операцию в Сирии

      19 Читати новину українською
      Стивен Мнучин
      Стивен Мнучин / Yahoo

      В Министерстве финансов Соединенных Штатов сообщили, что Трамп планирует ввести ряд ограничительных мер против физических и юридических лиц Турции, с целью предотвращения дальнейшего наступления на севере Сирии.

      Соответствующее заявление американское финансовое ведомство обнародовало 11 октября.

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      Указ, который планирует подписать Трамп, уполномочивает министра финансов США вводить санкции против отдельных лиц и правительственных органов Турции, причастных к нарушению прав человека или к действиям, которые приведут к ухудшению мирной ситуации в стране, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии.

      Тот самый указ позволит министру финансов вводить и вторичные санкции за большие транзакции между физическими лицами и органами правительства Турции.

      По указанию президента Трампа мы будем вводить санкции против конкретных лиц или ведомств Турции, если это действительно будет нужно,
      – подтвердил министр финансов США Стивен Мнучин.

      Он также добавил, что главной целью указа является "отговорить Турцию от любых дальнейших военных действий на северо-востоке Сирии".

      Что известно о наступлении Турции на сирийских курдов?

      Турция пошла в наступление на курдов из-за того, что Трамп отозвал из Сирии американские войска, которые боролись совместно с курдами против террористов. Сейчас войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию последнего анклава курдов.

      Отметим, что пока неизвестно точно, сколько турецких военных перебросили на территорию Сирии. Несколько населенных пунктов подверглись ударам с воздуха и артиллерии, что заставило тысячи мирных жителей покинуть свои дома. Как известно, погибли по меньшей мере семь гражданских, двое из них дети. По меньшей мере 19 человек пострадали, в том числе четверо детей.

      Реакция мирового сообщества на наступление Турции

      В США операцию не одобрили. Сенатор США Линдси Грэм ранее анонсировал "разрушительные санкции" против Турции в случае наступления ее военных на севере Сирии. После того, как наступление таки произошло, в Штатах сообщили, что разработка закона о санкциях завершилась 9 октября.

      Не осталась в стороне и Европа. В частности, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Эрдогана остановить военную операцию в Сирии, а также подчеркнул: ЕС не будет платить за турецкий план.

      Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию в регионе, и отметил, что альянс рассчитывает на ее сдержанность. В то же время он считает, что Турция имеет основания опасаться за собственную безопасность, поскольку подверглась террористическим атакам.

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      В ООН традиционно выразили обеспокоенность и призвали избегать насилия. Также представитель пресс-службы организации Фархан Хак заявил, что конфликт в Сирии невозможно решить военным путем.

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      11 октября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Санкции Война в Сирии Новости Турции Новости США Новости политики
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