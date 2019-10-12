США пригрозили Турции жесткими санкциями за военную операцию в Сирии

В Министерстве финансов Соединенных Штатов сообщили, что Трамп планирует ввести ряд ограничительных мер против физических и юридических лиц Турции, с целью предотвращения дальнейшего наступления на севере Сирии.

Соответствующее заявление американское финансовое ведомство обнародовало 11 октября.

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Указ, который планирует подписать Трамп, уполномочивает министра финансов США вводить санкции против отдельных лиц и правительственных органов Турции, причастных к нарушению прав человека или к действиям, которые приведут к ухудшению мирной ситуации в стране, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии.

Тот самый указ позволит министру финансов вводить и вторичные санкции за большие транзакции между физическими лицами и органами правительства Турции.

По указанию президента Трампа мы будем вводить санкции против конкретных лиц или ведомств Турции, если это действительно будет нужно,

– подтвердил министр финансов США Стивен Мнучин.

Он также добавил, что главной целью указа является "отговорить Турцию от любых дальнейших военных действий на северо-востоке Сирии".