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      США пригрозили Туреччині жорсткими санкціями через військову операцію в Сирії

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      Стівен Мнучін
      Стівен Мнучін / Yahoo

      У Міністерстві фінансів Сполучених Штатів повідомили, що Трамп планує запровадити низку обмежувальних заходів проти фізичних та юридичних осіб Туреччини, з метою запобігання подальшого наступу на півночі Сирії.

      Відповідну заяву американське фінансове відомство оприлюднило 11 жовтня.

      Важливо: У Європі скликають екстрене засідання через наступ Туреччини на Сирію

      Указ, який планує підписати Трамп, уповноважує міністра фінансів США вводити санкції проти окремих осіб та урядових органів Туреччини, причетних до порушення прав людини або до дій, які спричинять погіршення мирної ситуації в країні, безпеки і стабільності на північному сході Сирії.

      Той самий указ дозволить міністру фінансів вводити і вторинні санкції за об'ємні транзакції між фізичними особами та органами уряду Туреччини.

      За вказівкою президента Трампа ми будемо вводити санкції проти конкретних осіб або відомств Туреччини, якщо це справді буде потрібно,
      – підтвердив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

      Він також додав, що головною метою указу є "відрадити Туреччину від будь-яких подальших військових дій на північному сході Сирії".

      Що відомо про військову операцію Туреччини в Сирії?

      Туреччина пішла в наступ на курдів через те, що Трамп відкликав з Сирії американські війська, які боролися спільно з курдами проти терористів. Зараз війська Туреччини увійшли в Сирію та інтенсивно обстрілюють територію останнього анклаву курдів.

      Зазначимо, що поки невідомо, скільки точно турецьких військових перекинули на територію Сирії. Кілька населених пунктів зазнали ударів з повітря та артилерії, що змусило тисячі мирних жителів покинути свої будинки. Як відомо, загинуло щонайменше семеро цивільних, двоє з них діти. Щонайменше 19 осіб постраждали, зокрема четверо дітей.

      Реакція світової спільноти на наступ Туреччини

      У США операцію не схвалили. Сенатор США Ліндсі Грем раніше анонсував "руйнівні санкції" проти Туреччини у разі наступу її військових на півночі Сирії. Після того, як наступ таки відбувся, у Штатах повідомили, що розробка закону про санкції завершилася 9 жовтня.

      Не залишилася осторонь і Європа. Зокрема, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер закликав Ердогана зупинити військову операцію в Сирії, а також наголосив: ЄС не платитиме за турецький план.

      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину уникати дій, які можуть погіршити ситуацію в регіоні, та зазначив, що альянс розраховує на її стриманість. Водночас він вважає, що Туреччина має підстави непокоїтися за власну безпеку, оскільки піддалася терористичним атакам.

      Читайте також: Не допомогли у Другій світовій: Трамп пояснив, чому США не захищатиме курдів

      В ООН традиційно висловили занепокоєння та закликали уникати насильства. Також представник пресслужби організації Фархан Хак заявив, що конфлікт у Сирії неможливо вирішити військовим шляхом.

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      сьогодні
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Новини США Новини Туреччини Війна у Сирії Санкції
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