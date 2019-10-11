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      У Європі скликають екстрене засідання через наступ Туреччини на Сирію

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      У Європі скликають екстрене засідання через наступ Туреччини на Сирію
      У Європі скликають екстрене засідання через наступ Туреччини на Сирію / france3-regions.francetvinfo.fr

      Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан запропонував зібратися на екстрене засідання представникам понад 30 держав, які входять в об'єднання створене для боротьби з "Ісламською державою". А все через те, що Туреччина 9 жовтня розпочала воєнну операцію "Мирна весна" у Сирії.

      Напередодні турецькі військові літаки та артилерія завдали удари по території, яка утримується курдами. За даними сирійських чиновників, "дісталося" і цивільним районам.

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      Як відомо, Туреччина пішла в наступ на курдів через те, що Трамп відкликав з Сирії американські війська, які боролися спільно з курдами проти терористів. Зараз війська Туреччини увійшли в Сирію та інтенсивно обстрілюють територію останнього анклаву курдів.

      Сирія
      Військова операція "Мирна весна" / Getty Images

      Зазначимо, що поки невідомо, скільки точно турецьких військових перекинули на територію Сирії. Кілька населених пунктів зазнали ударів з повітря та артилерії, що змусило тисячі мирних жителів покинути свої будинки. Як відомо, загинуло щонайменше семеро цивільних, двоє з них діти. Щонайменше 19 осіб постраждали, зокрема четверо дітей.

      Реакція світової спільноти на наступ Туреччини

      У США операцію не схвалили. Сенатор США Ліндсі Грем раніше анонсував "руйнівні санкції" проти Туреччини у разі наступу її військових на півночі Сирії. Після того, як наступ таки відбувся, у Штатах повідомили, що розробка закону про санкції завершилася 9 жовтня.

      Так, передбачено заморожування активів та обмеження видачі американських віз низці турецьких високопосадовців, зокрема президенту, віцепрезиденту, міністрам оборони, закордонних справ, фінансів, торгівлі, енергетики.  Крім того, санкції передбачені за покупку Туреччиною російських ЗРС С-400. Обмежувальні заходи стосуються й енергетичного та оборонного секторів.

      Сирія
      ​Під час операції загинуло щонайменше 7 цивільних / Getty Images

      Не залишилася осторонь і Європа. Зокрема, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер закликав Ердогана зупинити військову операцію в Сирії, а також наголосив: ЄС не платитиме за турецький план.

      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину уникати дій, які можуть погіршити ситуацію в регіоні, та зазначив, що альянс розраховує на її стриманість. Водночас він вважає, що Туреччина має підстави непокоїтися за власну безпеку, оскільки піддалася терористичним атакам.

      Читайте також: Не допомогли у Другій світовій: Трамп пояснив, чому США не захищатиме курдів

      В ООН традиційно висловили занепокоєння та закликали уникати насильства. Також представник пресслужби організації Фархан Хак заявив, що конфлікт у Сирії неможливо вирішити військовим шляхом.

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      сьогодні
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      Автор: Марія Бондар
      Теги: Новини Туреччини Війна у Сирії Новини Франції Європа
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